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New York’ta Fransız Konsolosluğu önünde Macron karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

ABD’nin New York kentinde bulunan Müslümanlar, Fransa Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.ABD’nin New York kentinde bulunan Fransa Başkonsolosluğu önünde Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protesto düzenlendi.

ABD’nin New York kentinde bulunan Müslümanlar, Fransa Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.
ABD’nin New York kentinde bulunan Fransa Başkonsolosluğu önünde Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protesto düzenlendi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda bir araya gelen Müslümanlar, “Yazıklar olsun Fransa”, “Yazıklar olsun Macron” sloganları attı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylem, olaysız bir şekilde sona erdi.

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