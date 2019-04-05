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New York'ta ''Mueller raporu'' protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 06:07 | Son Güncelleme

Protesto gösterisinde özel savcı Robert Mueller’in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının kamuoyu ile paylaşılması talebi dile getirildi

New York'ta, özel savcı Robert Mueller’in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının açıklanması için protesto gösterisi düzenlendi.

New York'ta toplanan göstericiler, yaklaşık 2 yıl süren soruşturmanın ardından raporun 4 sayfalık özetinin açıklanmasını protesto etti.

Raporun tamamının kamuoyu ile paylaşılması için yürüyen göstericiler, "Halkın gerçeği görmesi amacıyla Mueller raporunun tamamının açıklanmasını" talep etti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in yaklaşık 400 sayfalık raporunun nisan ayı ortalarında açıklanacağını, gizli kalması gerektiğini düşündükleri belirli yerlerin ise paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde, Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği olduğu iddiaları üzerine 17 Mayıs 2017'de özel yetkili savcı Mueller'in başlattığı soruşturma 22 Mart'ta tamamlanmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Kongre üyelerine Rusya soruşturması raporuna ilişkin gönderdiği mektubunda, Trump veya başkanlık seçimleri kampanyasında görevli herhangi bir kimsenin seçimle ilgili olarak Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediğini bildirmişti.

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''Mueller raporu'' New York protesto

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