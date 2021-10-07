Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satışı onay aşamasında

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satışı onay aşamasında.

18 aydır devam eden satış süreci noktalanırsa, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübün yüzde 80'lik hissesine sahip olacak.

Satış halinde kulüp yönetiminde yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacak.

Premier Lig yönetiminin satışı bugün onaylaması bekleniyor.

14 yıldır Newcastle United'ın sahibi olan Mike Ashley, kulübe başarı kazandıramaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Salı günü Newcastle United taraftarları arasında yapılan bir ankete göre taraftarların yüzde 93'ünün satışa destek veriyor.

Premier Lig ve Newcastle United yönetimi ise satış haberleri ile ilgili yorum yapmadı.

BeIN Sports ile sorunlar çözüldü

Suudi Arabistan'ın Premier Lig'in Orta Doğu'daki yayın haklarını elinde bulunduran Katar merkezli yayıncı beIN Sports ile mevcut sorunlarını çözmesi, satışın önündeki önemli bir engeli kaldırdı.

Türkiye'de Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakkını da elinde bulunduran beIN Sports, diplomatik sorunlar nedeniyle son 4,5 yıldır Suudi Arabistan'da yayın yapamıyor. Ancak yasak bu anlaşmayla beraber sona erecek.

BeIN Sports daha önce Suudi Arabistan'da yayın yapamaması ve korsan yayınları da kabul etmediği gerekçesiyle satın alma işlemlerine karşı çıkmıştı.

Uluslararası Af Örgütü**'nden tepki**

Öte yandan, Londra merkezli insan hakları kurluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Suudi Arabistan yönetiminin insan hakları sicili nedeniyle Newcastle United kulübünün satılmak üzere olduğu yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Örgütün İngiltere'deki yöneticisi Sacha Deshmukh, anlaşma haberlerinin kamuoyunun gündemine gelmesiyle birlikte Suudi yetkililerin "korkunç insan hakları ihlallerini, futbolla temize çıkarmaya çalıştıklarını" söyledi:

"St James' Park'ın (Newcastle United'ın stadı) Suudi mülkiyeti, futbolla ilgili olduğu kadar, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve hükümetinin imaj yönetimiyle de ilgili."

Uluslararası Af Örgütü, Premier Lig'in sahiplerinin ve yöneticilerinin kulüp devir süreçlerini, insan haklarıını da ele alacak şekilde güncellemesini istiyor.

