HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satışı onay aşamasında

Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satışı onay aşamasında

07.10.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 aydır devam eden satış süreci noktalanırsa, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübün yüzde 80'lik hissesine sahip olacak.

Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satışı onay aşamasında

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satışı onay aşamasında.

18 aydır devam eden satış süreci noktalanırsa, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübün yüzde 80'lik hissesine sahip olacak.

Satış halinde kulüp yönetiminde yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacak.

Premier Lig yönetiminin satışı bugün onaylaması bekleniyor.

14 yıldır Newcastle United'ın sahibi olan Mike Ashley, kulübe başarı kazandıramaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Salı günü Newcastle United taraftarları arasında yapılan bir ankete göre taraftarların yüzde 93'ünün satışa destek veriyor.

Premier Lig ve Newcastle United yönetimi ise satış haberleri ile ilgili yorum yapmadı.

St James' Park Stadyumu

BeIN Sports ile sorunlar çözüldü

Suudi Arabistan'ın Premier Lig'in Orta Doğu'daki yayın haklarını elinde bulunduran Katar merkezli yayıncı beIN Sports ile mevcut sorunlarını çözmesi, satışın önündeki önemli bir engeli kaldırdı.

Türkiye'de Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakkını da elinde bulunduran beIN Sports, diplomatik sorunlar nedeniyle son 4,5 yıldır Suudi Arabistan'da yayın yapamıyor. Ancak yasak bu anlaşmayla beraber sona erecek.

BeIN Sports daha önce Suudi Arabistan'da yayın yapamaması ve korsan yayınları da kabul etmediği gerekçesiyle satın alma işlemlerine karşı çıkmıştı.

Uluslararası Af Örgütü**'nden tepki**

Öte yandan, Londra merkezli insan hakları kurluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Suudi Arabistan yönetiminin insan hakları sicili nedeniyle Newcastle United kulübünün satılmak üzere olduğu yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Örgütün İngiltere'deki yöneticisi Sacha Deshmukh, anlaşma haberlerinin kamuoyunun gündemine gelmesiyle birlikte Suudi yetkililerin "korkunç insan hakları ihlallerini, futbolla temize çıkarmaya çalıştıklarını" söyledi:

"St James' Park'ın (Newcastle United'ın stadı) Suudi mülkiyeti, futbolla ilgili olduğu kadar, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve hükümetinin imaj yönetimiyle de ilgili."

Uluslararası Af Örgütü, Premier Lig'in sahiplerinin ve yöneticilerinin kulüp devir süreçlerini, insan haklarıını da ele alacak şekilde güncellemesini istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
PARTNER"O program benim için yıkım oldu!""O program benim için yıkım oldu!"
BioNTech aşısı için yeni başvuruBioNTech aşısı için yeni başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

2022 yılı için büyük kehanet! 22 sayısı neyi ifade ediyor?

2022 yılı için büyük kehanet! 22 sayısı neyi ifade ediyor?

Bir ısırık alınca gözyaşlarına boğuldu

Bir ısırık alınca gözyaşlarına boğuldu

İnsanlarla ilişkiyi reddediyor! Şişme bebeklerle...

İnsanlarla ilişkiyi reddediyor! Şişme bebeklerle...

Dalga geçiyorlardı, tamamen değiştiler! Eski hallerini...

Dalga geçiyorlardı, tamamen değiştiler! Eski hallerini...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.