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  4. Neye uğradıklarını şaşırdılar... Haziran ayında yollar beyaza büründü

Neye uğradıklarını şaşırdılar... Haziran ayında yollar beyaza büründü

05.06.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Ankara’nın Bala ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış sonrası aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı noktalar adeta beyaza büründü.

Neye uğradıklarını şaşırdılar... Haziran ayında yollar beyaza büründü

Meteoroloji, Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğine dair uyarılarda bulunmuştu. Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ayrıca kent genelinde yağış sonrası etkisini gösteren dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü.

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Dolu yağışı, ilçede ekili olan tarım arazilerine de zarar verdi. Ayrıca, Çevre Yolu'ndan Bala istikametine araçlarıyla ilerleyen sürücüler de zor anlar yaşadı.

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Sürücüler, yol üzerindeki köprü altlarında durup dolu yağışının dinmesini bekledi. (DHA)

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