Nicolas Sarkozy: Eski Fransa Cumhurbaşkanı 2 yılı ertelemeli 3 yıl hapis cezası aldı, elektronik kelepçe takılabilir

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy; yolsuzluk yapma, bir yargıca rüşvet vermeye çalışma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın iki yılı ertelendi. Sarkozy cezasını ev hapsinde çekebilir ve kendisine elektronik kelepçe takılabilir. Ancak Sarkozy'nin cezaya itiraz etmesi bekleniyor.

Fransa yasaları gereği, 2 yıldan az hapis cezasına çarptırılanlara ev hapsindeyken elektronik kelepçe takılabiliyor.

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan 66 yaşındaki Sarkozy ise partisi hakkında yürütülen mali soruşturma konusunda bilgi sızdırması için yargıç Gilbert Azibert'e, daha iyi bir mevkide iş teklif ederek rüşvet vermeye çalışmakla suçlanmış ve yargılanmıştı.

Nicolas Sarkozy altı yıl önce ortaya atılan suçlamaları reddetmişti.

Sarkozy ile birlikte eski avukatı Thierry Herzog ve yargıç Azibert de suçlu bulunarak aynı cezaya çarptırıldı.

Fransa'nın bir diğer eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac da 2011 yılında zimmetine para geçirmek suçlamasıyla yargılandığı davada hüküm giymişti.