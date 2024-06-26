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Niğde’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

26.06.2024 06:25
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Niğde’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Niğde’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 23.40 sıralarında D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki otomobil, H.K. yönetimindeki kamyona çarptı; Ü.Ç. idaresindek tır ise kamyonla çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yaşar Kılınç ile eşi Vesile Kılınç (57), kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocukları, Eymen ve Ekim Kılınç ile tır sürücüsü Ü.Ç. ve tırda bulunan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile kaza yerine gelerek Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse’den bilgi aldı.

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Kaza yerinde açıklama yapan Vali Cahit Çelik kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Vali Çelik, "Olayın ilk anından itibaren hemen jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ekiplerini yönlendirdik. Yaralı vatandaşlarımız şu an hastanelerde. 2 yaralımızın durumu ağır, diğer yaralılarımızın durumu iyi. Ağır yaralı hastalarımızı başka hastanelere sevk edebiliriz." şeklinde konuştu.

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Kaza sonrası bir süre trafik akışına kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmasının ardından yol trafik akışına yeniden açıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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trafik kazası Niğde
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