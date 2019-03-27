Niğde'de 850 sandıkta 248 bin 579 seçmen oy kullanacak

NİĞDE (AA) - Niğde'de 248 bin 579 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Niğdeliler, Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü 850 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Niğde'de 248 bin 579 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Niğde'deki seçmen sayısı 21 bin 648 arttı.

Niğde'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 805 sandık kurulurken, bu seçimlerde sayı 850 olacak.

- İlçelerde en fazla seçmen Bor'da

Niğde merkezde 144 bin 985 seçmen için 467 sandık kurulacak.

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bor. 43 bin 953 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bor'da 157 sandık kurulacak.

Bor'dan sonra ikinci sırada 18 bin 977 seçmenle Çiftlik ve 18 bin 220 seçmenle Ulukışla üçüncü sırada geliyor.

Çamardı ise 11 bin 194 kişiyle en az seçmenin sandığa gideceği ilçe olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Altunhisar 40 11 bin 250 Bor 157 43 bin 953 Çamardı 44 11 bin 194 Çiftlik 64 18 bin 977 Merkez 467 144 bin 985 Ulukışla 78 18 bin 220 Toplam:850248 bin 579

