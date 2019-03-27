HABER

Niğde'de 850 sandıkta 248 bin 579 seçmen oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Niğde'de 850 sandıkta 248 bin 579 seçmen oy kullanacak

NİĞDE (AA) - Niğde'de 248 bin 579 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Niğdeliler, Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü 850 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Niğde'de 248 bin 579 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Niğde'deki seçmen sayısı 21 bin 648 arttı.

Niğde'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 805 sandık kurulurken, bu seçimlerde sayı 850 olacak.

- İlçelerde en fazla seçmen Bor'da

Niğde merkezde 144 bin 985 seçmen için 467 sandık kurulacak.

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bor. 43 bin 953 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bor'da 157 sandık kurulacak.

Bor'dan sonra ikinci sırada 18 bin 977 seçmenle Çiftlik ve 18 bin 220 seçmenle Ulukışla üçüncü sırada geliyor.

Çamardı ise 11 bin 194 kişiyle en az seçmenin sandığa gideceği ilçe olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Altunhisar 40 11 bin 250 Bor 157 43 bin 953 Çamardı 44 11 bin 194 Çiftlik 64 18 bin 977 Merkez 467 144 bin 985 Ulukışla 78 18 bin 220 Toplam:850248 bin 579

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Başkan Bozkurt’tan Şuhut’a 3 yeni müjdeBaşkan Bozkurt’tan Şuhut’a 3 yeni müjde
İzmir’de miras cinayetiİzmir’de miras cinayeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde seçim

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Son dakika! Kadıköy'de top mermisi bulundu

Kadıköy'de top mermisi bulundu

İzmir’de miras cinayeti

İzmir’de miras cinayeti

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.