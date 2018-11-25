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Niğde'de avlanırken ayağı kırılan kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

Niğde'de avlanırken ayağı kırılan kişi hastaneye kaldırıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de avlanırken düşüp ayağı kırılan avcı hastanelik oldu.

Merkez Gümüşler beldesi Sivri Tepesi mevkisinde avlanan Köksal Demirci, dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı.

Demirci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, Köksal Demirci'yi bulunduğu yerden kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Demirci, sedye ile yaklaşık 1 saat taşındıktan sonra ambulansa alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köksal Demirci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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