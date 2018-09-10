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Niğde'de bakır kablo hırsızlığı: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

Niğde'de bakır kablo hırsızlığı: 3 tutuklama

NİĞDE (AA) - Niğde'de tren yollarından bakır kablo çalan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Horoz köyü bölgesinde tren yolundan sinyalizasyon kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, durumundan şüphelenerek durdurulan otomobildeki Y.Y, M.Y. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, pense ve keski aleti ile otomobilden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ormanlık alana gizlenmiş, çeşitli kalınlıkta yaklaşık 150 metre uzunluğunda kesilmiş bakır kablolar ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, zanlıların son bir haftada Ulukışla-Çiftehan, Adana-Pozantı ve Adana-Karaisalı bölgesinde 7 ayrı tren yolundan da bakır kablo çaldıklarını tespit etti.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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3 tutuklu hırsızlık Niğde

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