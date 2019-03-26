Niğde'de firari iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaları kesinleşen, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş astsubay A.İ. ile öğretmen E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezindeki evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. ve E.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

