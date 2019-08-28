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Niğde'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Niğde'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarhisar köyü çıkışında, Yusuf Özgen idaresindeki 51 AV 004 plakalı otomobil ile Ergün Karabacak'ın kullandığı plakası olmayan motosiklet çarpıştı.

Kazada Ergün Karabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Yusuf Özgen ile motosiklette bulunan Ergün Karabacak'ın oğlu Muhammet Karabacak yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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1 ölü 2 yaralı Motosiklet Niğde trafik kazası

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