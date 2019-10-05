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Niğde'de silahlı kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 20:06 | Son Güncelleme

Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde, izinsiz hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişi öldü - Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişi öldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ve Reşit Şahin ile S.Ü. arasında, köye ait arazide izinsiz hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, S.Ü'nün ruhsatsız tabancayla ateş açması sonucu Uysal ve Şahin ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.Ü. ile kavga sırasında yanında bulunan C.Ü. gözaltına alındı.

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2 ölü Çiftlik ilçesi hayvan otlatma kavga muhtar murtaza köyü Niğde

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