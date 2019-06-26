HABER

Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

Dünya Göç Örgütü (IOM), 2016'dan bu yana Libya üzerinden Avrupa'ya gitmek isterken Nijer'deki Sahra Çölü'nde mahsur kalan 20 bin göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

IOM'dan yapılan açıklamada, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak amacıyla geçmeye çalıştıkları Nijer çölünde kaybolan 406 kişinin 15 Haziran'da kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan kişilerin çoğunluğunun Gine Cumhuriyeti, Mali ve Fildişi Sahilleri gibi 14 Batı Afrika ülkesinden geldiği kaydedilen açıklamada, göçmenlerin kabul merkezine götürülerek gıda ve tıbbi yardım aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Nisan 2016'dan bu yana Nijer çölünde mahsur kalarak kurtarılan göçmen sayısının 20 bini bulduğu ifade edildi.

Her yıl, Libya ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen binlerce kişi, Sahra Çölü'nü geçmeye çalışıyor. Çölü geçmeye çalışırken binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
Otizmliler Eker’le iş hayatına atılacakOtizmliler Eker’le iş hayatına atılacak
Yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana takıldıYaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Göç Örgütü nijer

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.