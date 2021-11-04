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Nijer’de kasabaya silahlı saldırı: 60 ölü

04.11.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer’in güneybatısında yer alan Banibangou kasabasına düzenlenen silahlı saldırıda belediye başkanı dahil en az 60 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Nijer’de kasabaya silahlı saldırı: 60 ölü

Nijer’de kimliği belirsiz silahlı grupların baskınları devam ediyor. Ülkenin güneybatısında yer alan Banibangou kasabasına düzenlenen silahlı saldırıda, belediye başkanı dahil en az 60 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Kasabanın üst düzey yetkililerinden Zakari Karidjo yaptığı açıklamada, baskın hakkında henüz net bilgiler olmadığını ve kimsenin saldırıyı üstlenmediğini ifade etti. Baskın sırasında kasabada çatışma çıktığını aktaran Kardjo, çatışmada bazı saldırganlarında öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırının terör örgütü DEAŞ’a bağlı yerel bir terör örgütü tarafından düzenlediği düşünülüyor.

Öte yandan bu yıl güneybatı Nijer’in sınır bölgelerinde sivillere yönelik saldırılarda 530’dan fazla insanın öldürüldüğü ve söz konusu can kaybının 2020’dekinden 5 kat daha fazla olduğu ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijer silahlı saldırı
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