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Nijer'de Boko Haram saldırıları: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Nijer'de Boko Haram saldırıları: 14 ölü

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 14 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Nijerya sınırında yer alan Diffa bölgesinde Alhaji-Mainair, N'Gagam, Chetimari ve Droum köylerine saldırılar düzenledi.

Alhaji-Mainari köyünde 5 kişiyi öldüren teröristler, kulübeleri ve hayvanların bulunduğu ağılları ateşe verdi. N'gagam köyünde 6 kişiyi öldüren militanlar, 2 kadını kaçırdı ve köyün pazarını yaktı.

Boko Haram üyeleri, Chetimari köyünde 2, Droum köyünde 1 kişiyi öldürdü.

Diffa yerel yönetim yetkilileri, köylülerin terör örgütüyle iş birliğini reddetmesi nedeniyle Boko Haram'ın saldırılarını artırdığını belirtiyor.

Örgütün Diffa'daki bir köye yönelik saldırısında 8 köylü yaşamını yitirmişti.

Nijer Savunma Bakanlığı, önceki hafta Diffa bölgesindeki olağanüstü hali 3 aylığına uzatmıştı.

Ülkenin Nijerya ile sınırında yer alan Diffa bölgesi, 2015'ten bu yana sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının hükümetten bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarını gevşetmesi isteği üzerine, balıkçılık ve baharat üretimi yasağının kalkmasıyla bölgedeki Boko Haram saldırılarının sayısı arttı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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boko haram nijer

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