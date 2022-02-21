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Nijer'de düzenlenen bir hava saldırısında yedi çocuk öldü

21.02.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya ordusu tarafından Nijer'de gerçekleştirilen ve silahlı çeteleri hedef alan bir hava saldırısında yedi çocuk hayatını kaybetti.

Nijer'de düzenlenen bir hava saldırısında yedi çocuk öldü

Nijerya ordusu tarafından Nijer'de gerçekleştirilen ve silahlı çeteleri hedef alan bir hava saldırısında yedi çocuk hayatını kaybetti.

AFP'ye konuşan Nijer'in Maradi bölgesi valisi Chaibou Aboubacar, görünüşe göre kaza sonucu meydana gelen saldırıda beş çocuğun da yaralandığını söyledi.

Vali Aboubacar, dört çocuğun olay yerinde, üç çocuğun ise kaldırıldıkları hastanede öldüklerini belirtti. Devlet televizyonu ise saldırının Nachade köyünde gerçekleştiğini bildirdi.

Nijeryalı yetkililer ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Uçakların iki ülke arasındaki sınır bölgesinde silahçı çeteleri hedef aldığını ancak hedefi ıskalayarak köyü vurduğuna işaret eden Aboubacar, saldırı esnasında çocukların "muhtemelen oyun oynadıklarını" ifade etti.

Nijer ve Nijeria bölgede silahlı çetelere karşı ortak operasyonlar düzenliyor.,

Nijer hükümeti 2018'den beri çetelerin saldırılarını önlemek için Nijerya sınırındaki askeri devriyelerini de güçlendirdi.

3 ay önce de Maradi şehrinde yaşları 5 ve 6 olan 26 çocuk çıkan bir yangın sonucunda ölmüştü.

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Nijerya
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