Nijer'den Çinli şirkete uranyum arama izni

Nijer'in Çin menşeli bir şirkete ülkenin kuzeyindeki Tchirozerine bölgesinde uranyum arama izni verdiği bildirildi.

Nijer Haber Ajansı'nın (ANP) haberine göre, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla, Zijing Heuchuang Toplum Bilim ve Teknoloji Geliştirme Şirketi'ne Nijer'in kuzeyindeki bölgede yer alan Toulak 3 ve Terzemour 4 sahalarında uranyum arama izni verildi.

Çinli şirket, uranyum bakımından zengin Tchirozerine bölgesinde, yaklaşık 4,5 milyon avro yatırım yapacak.

Nijer'deki en büyük yatırımcı olan Çin, petrol, madencilik ve altyapı sektörlerinde öne çıkıyor.

