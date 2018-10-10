Nijer'den Çinli şirkete uranyum arama izni

Nijer'in Çin menşeli bir şirkete ülkenin kuzeyindeki Tchirozerine bölgesinde uranyum arama izni verdiği bildirildi.
Nijer Haber Ajansı'nın (ANP) haberine göre, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla, Zijing Heuchuang Toplum Bilim ve Teknoloji Geliştirme Şirketi'ne Nijer'in kuzeyindeki bölgede yer alan Toulak 3 ve Terzemour 4 sahalarında uranyum arama izni verildi.
Çinli şirket, uranyum bakımından zengin Tchirozerine bölgesinde, yaklaşık 4,5 milyon avro yatırım yapacak.
Nijer'deki en büyük yatırımcı olan Çin, petrol, madencilik ve altyapı sektörlerinde öne çıkıyor.
ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!
Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!
İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum