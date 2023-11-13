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Nijerya'da yolcu teknesi alabora oldu! 32 ölü

13.11.2023 19:18 | Son Güncelleme:
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Nijerya'da yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu. Kaza sonrası 32 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de kaybolduğu aktarılıyor.

Nijerya'da yolcu teknesi alabora oldu! 32 ölü

Daily Trust gazetesinin haberine göre, hafta sonu Taraba eyaletine bağlı Karim Lamido bölgesinde yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan tekne, Benue Nehri'nde alabora oldu. Olayda, aralarında 20 çocuğun bulunduğu 32 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

"TRAJEDİ"

Taraba Eyaleti Medya ve Dijital İletişim Kıdemli Danışmanı Emmanuel Bello, yaptığı açıklamada, Taraba Valisi Karim Lamido'da meydana gelen benzer bir olaydan günler sonra yaşanan bu olayı bir "trajedi" olarak nitelendirdi.

Bello, eyalette meydana gelen tekne kazalarının nedenlerini ortaya çıkarmak için çeşitli soruşturmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Nijerya'nın Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, 28 Ekim Cumartesi Benue Nehri'nde alabora olmuştu.

Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 18 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknedeki 70 kişinin hala kayıp olduğu açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya tekne
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