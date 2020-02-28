'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Covid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen bir İtalyan vatandaşında tespit edildiğini belirtti.

Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti.

Ancak hastanın 48 saat boyunca karantina altına alınmamış halde gezdiği belirtildi.

THY'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Covid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Covid-19'a rastlanmayan ülkelerin de buna hazır olmaları gerektiğini ve salgına karşı ülkelerin kendine güvende hissetmesinin büyük bir hata olacağının uyarısında bulundu.

Kırılgan sağlık sistemleri olan Afrika ülkelerinde tespit edilen hasta sayısının bu kadar düşük olması da epidemiyologlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

