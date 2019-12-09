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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 31 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 31 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 31 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Mantari, Malam Masari ve Gabchari köylerinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

İliyasu, operasyonlarda 14 kadın'ü kadın 31 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan İliyasu, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

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boko haram nijerya

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