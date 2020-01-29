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Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını nedeniyle ülkede ''acil durum'' ilan etti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede salgının her gün artması nedeniyle "acil durum ilan edildiği" ve salgınla mücadelede yeni çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ocak ayı başından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildiği ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli sağlık kurumlarıyla iş birliğinde tespit edilen vakaların ardından bölgelere sağlık ekipmanlarının gönderildiğini söyledi.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lassa ateşi nijerya

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