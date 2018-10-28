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Nijerya'da orduyla Şii grup çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 20:28 | Son Güncelleme

IMN üyeleriyle askerler arasında yaşanan çatışmada en az 3 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde faaliyet gösteren Nijerya İslami Hareketi'yle (IMN) güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada en az üç kişi hayatını kaybetti.

Nijerya ordusu adına yerel basına açıklama yapan General James Myam, "Abuja'dan Kaduna'ya askeri mühimmat nakli yapan konvoyu koruyan askerlere cumartesi günü saat 15.00 sıralarında yolları kapatarak yürüyüş yapan IMN üyeleri tarafından saldırı düzenlendi. " dedi.

General Myam, olayda IMN üyelerinden en az 3 kişinin öldüğü ve 2 askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

- IMN'den protesto gösterisi

IMN üyeleri de bugün başkent Abuja'da gösteri yaparak dün yaşanan olayları protesto etti.

Abuja-Kaduna yolunu kapatan göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde faaliyet gösteren IMN 2016 yılında Nijerya tarafından yasa dışı ilan edilmişti.

Şii lider Şeyh İbrahim Zakzaki, Nijeryalı General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentinde Şiiler ile Nijerya ordusu arasında 2015 yılında çıkan çatışmalarda gözaltına alınmış ve çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya İslami Hareketi (IMN)

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