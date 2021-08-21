HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'da özel jetler ve şatafatın ortasında bir kraliyet düğünü

Nijerya'da özel jetler ve şatafatın ortasında bir kraliyet düğünü

21.08.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'nın elit aileleri ile soylu dini liderlerini bir araya getiren görkemli ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'nin oğlu Yusuf Buhari ile ülkenin en önemli dini liderlerinden biri olan Bichi Emiri Nasir Ado Bayero'nun kızı Zahra Nasir Bayero, görkemli bir düğünle evlendi.

Nijerya'da özel jetler ve şatafatın ortasında bir kraliyet düğünü

Nijerya**'da ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari**'nin oğlu Yusuf Buhari ile ülkenin en önemli dini liderlerinden biri olan Bichi Emiri Nasir Ado Bayero'nun kızı Zahra Nasir Bayero, görkemli bir düğünle evlendi.

Nijerya'nın elit aileleri ile Batı Afrika dini liderlerini bir araya getiren düğünün yapıldığı Kano eyaletindeki havalimanı, lüks özel jetler ile doldu.

Kano eyaletindeki Bichi'nin emiri ruhani lider Nasir Ado Bayero'nun sarayında gerçekleşen düğüne binlerce kişi katıldı.

BBC'ye konuşan bir tarihçiye göre, cumhurbaşkanının ailesinden biri ile, bir soylu ailenin bireyinin evlenmesi ülke tarihinde bir ilk.

Yusuf Buhari ve Zahra Nasir Bayero, İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde okurken tanıştı.

Görkemli düğün, gelinin babası Nasir Ado Bayero'nun resmi olarak Bichi Emiri ünvanını kazandığı Cumartesi günkü taç giyme töreni ile devam etti. Ado Bayero'nun Kano Emiri olan erkek kardeşi de Nijerya'nın en önemli İslami liderlerinden biri.

Bin 200 dolar başlık parası

Damadın ailesi evlilik için gelinin ailesine tam 500 bin naira, yani bin 200 dolar başlık parası verdi. Bu, Nijerya'nın kuzeyinde verildiği bilinen ortalama başlık paralarının 10 katı.

BBC'nin Nijerya muhabiri Ishaq Khalid, düğün öncesi çiftin çektirdiği fotoğrafların da sosyal medyada tartışma yarattığını aktardı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları gelin Zahra Bayero'nun omzunun görünmesini "ahlaksızlık" olarak nitelerken, bazıları ise onu savunan paylaşımlar yaptı.

https://www.facebook.com/photo?fbid=228072099320978&set=a.216422543819267

Kutlamalar için bölgeye 100'e yakın özel jet indiği iddialarına karşın, havalimanının bir yetkilisi BBC'ye bu rakamın 50'yi aşmadığını söyledi.

Öte yandan düğün kutlamalarının daraltılmasının en önemli sebebi koronavirüs pandemisiydi.

Vaka sayılarının hızla arttığı ülkede, düğüne gelen katılımcıların önemli bir bölümü maske taktı.

Düğün töreni için çok sayıda polis ve asker de saray ve çevresindeki stratejik noktalarda güvenliği sağlamak için bulundu.

Düğüne ülkenin tanınmış imamı ve İletişim Bakanı İsa Ali Pantami liderlik etti.

Aralarında muhaliflerin de olduğu çok sayıda siyasetçi ve ruhani lider de ülkenin dört bir yanından buraya geldi.

Buhari'nin 2015'teki seçimlerde mağlup ettiği eski cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan da davetliler arasındaydı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow ile komşu ülke Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da düğüne gelen yabancı konuklar arasındaydı.

.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdülerTaliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdüler
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Kabil'deki tahliyelere ilişkin yeni açıklamaKabil'deki tahliyelere ilişkin yeni açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

Sahnede göğsü açılan Sibel Can’a ilk müdahaleyi bakın kim yaptı

Sahnede göğsü açılan Sibel Can’a ilk müdahaleyi bakın kim yaptı

AB son noktayı koydu: Taliban'ı tanımıyoruz

AB son noktayı koydu: Taliban'ı tanımıyoruz

21 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Yaşadıklarından sonra bu tepkiyi verdi: Kendimi dövmek istiyorum

Yaşadıklarından sonra bu tepkiyi verdi: Kendimi dövmek istiyorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.