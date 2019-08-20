Nijerya'da sel: 6 ölü

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde aşırı yağışların sebep olduğu selde en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) bölge temsilcisi Sani Ya'u, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa eyaletinin Guri, Kirikassamma ve Birnin Kudu bölgelerinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ya'u, "Aşırı yağışlara bağlı selde birçok ev de hasar gördü ve bazıları çöktü. Ölenler arasında hamile bir kadın ve iki çocuk bulunuyor." ifadesini kullanarak, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

