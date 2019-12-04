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Nijerya'dan Çin merkezli maden şirketlerine eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 00:00 | Son Güncelleme

Nijerya'dan Çin merkezli maden şirketlerine eleştiri

Nijerya Madenler ve Çelik Geliştirme Bakanı Olamilekan Adegbite, ülkesinde faaliyet gösteren Çinli maden şirketlerinin Nijerya ekonomisine çok az katkı sağladığını söyledi.

Başkent Abuja'da gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Adegbite, Nijerya'da faaliyet gösteren söz konusu maden şirketlerinin yatırımlarının ülke ekonomisine ve sektöre çok az katkı sağladığını belirterek, "Dışarıya gönderilen ham maddeler, Nijerya'dan alındığından çok daha yüksek fiyata uluslararası pazarda müşteriye satılıyor. Doğal ham kaynakların bu şekilde ihracatı sömürgeciliğin mirasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Adegbite ayrıca, Nijerya'dan her yıl 35 milyon tonun üzerinde katı maden ihraç edildiğini kaydetti.

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çin maden nijerya Nijerya Madenler ve Çelik Geliştirme Bakanı Olamilekan Adegbite

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