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Nijeryalı kadınlar kafalarında yük taşıyarak para kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Portakal satan Bashariya Nasiru: - "Eve ekmek götürebilmek için portakal satıyorum. Portakalı satabilmek için kafamızda taşıyarak sokak sokak geziyoruz" - "Kafamızdaki ağırlıkla güneşin sıcağında ve yağmurun altında yürümek zorunda kalıyoruz. Bu koşullar bizim için çok ağır" - Ev hanımı Feyza Bala: - "Bizim kültürümüzde erkeklerin kafalarında bir şeyler taşıması ayıp olarak karşılanıyor. O yüzden erkeklerin yük taşıması yerine kadınlar taşıyor" - "Kafada yük taşımak çok yaygın bir şey. Kimi para kazanmak için malzeme taşır kimi de evinin su ve odun ihtiyaçlarını karşılamak için"

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijerya'da birçok zorlukla karşılaşan kadınlar, kafalarında taşıdıkları ağır yüklerle ekmeklerini çıkarmaya çalışıyor.

Nijerya'da iş hayatının her alanında olan kadınlar birçok zorlukla karşılaşıyor. Kimi kadınlar banka, şirket ya da devlet dairesi gibi ofis işlerinde çalışırken, kimi kadınlarda kafalarına yerleştirdikleri yükleri taşıyarak ekmeklerini çıkarmaya çalışıyor.

Birçok kadın, geçimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek için kafalarında ağır yükler taşıyor.

Portakal satarak ailesini geçindirmeye çalışan 19 yaşındaki Bashariya Nasiru da milyonlarca Nijeryalı kadından sadece biri.

Nasiru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eve ekmek götürebilmek için portakal satıyorum. Portakalı satabilmek için kafamızda taşıyarak sokak sokak geziyoruz." dedi.

Topladığı portakalları soyduktan sonra paketleyen Nasiru, paketli portakalları "paranti" adı verilen tepsiye diziyor ve "gammo" adı verilen bezi tepsinin altına koyarak başına yerleştiriyor.

Nasiru, kafasındaki yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki portakallarla kilometrelerce yürüdüğünü belirtti.

Sabir bir yerde durarak yeterince para kazanamadığını dile getiren Nasiru, "Gezdiğin zaman daha çok müşteri bulabiliyorsun, bunun için taşıyıp gezmeyi tercih ediyoruz. Elbette çok zor oluyor bunu taşımak ama bir süre sonra insan alışıyor, o yüzden alıştığımı söyleyebiliyorum." diye konuştu.

Nasiru, Nijerya'da havaların yağmurlu ve sıcak olduğunu belirterek, "Kafamızdaki ağırlıkla güneşin sıcağında ve yağmurun altında yürümek zorunda kalıyoruz. Bu koşullar bizim için çok ağır." ifadesini kullandı.

- "Kafada yük taşımak çok yaygın bir şey"

28 yaşındaki ev hanımı Feyza Bala ise tepsiyle kafada bir şeyler taşımanın erkekler tarafından ayıp karşılandığını ifade etti.

Bala, "O yüzden erkeklerin yük taşıması yerine kadınlar taşıyor. Genelde kafada yük taşımak zor bir şey olduğundan erkekler çok da beceremiyor. Kadınlar da kolaylık olsun diye kafalarında taşıyorlar." diye konuştu.

Çocukluğundan beri kafasında yük taşıyan Bala, kız çocuklarının 6-7 yaşından itibaren kafalarında yük taşımaya başladıklarını aktardı.

Bala, kız çocuklarının genelde su taşımakla başladığını belirterek, "Evet zor ama kafada yük taşımanın, bir şeyleri taşımanın en kolay yolu olduğuna inanıyoruz. Kafada yük taşımak çok yaygın bir şey. Kimi para kazanmak için malzeme taşır kimi de evinin su ve odun ihtiyaçlarını karşılamak için." ifadelerini kullandı.

Kafalarında ağır yükleri taşıyan Nijeryalı kadınların birçoğu bel ve boyun ağrısına maruz kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
işçi kadın nijerya

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