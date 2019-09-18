Nijeryalı kadınlar kafalarında yük taşıyarak para kazanıyor

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijerya'da birçok zorlukla karşılaşan kadınlar, kafalarında taşıdıkları ağır yüklerle ekmeklerini çıkarmaya çalışıyor.

Nijerya'da iş hayatının her alanında olan kadınlar birçok zorlukla karşılaşıyor. Kimi kadınlar banka, şirket ya da devlet dairesi gibi ofis işlerinde çalışırken, kimi kadınlarda kafalarına yerleştirdikleri yükleri taşıyarak ekmeklerini çıkarmaya çalışıyor.

Birçok kadın, geçimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek için kafalarında ağır yükler taşıyor.

Portakal satarak ailesini geçindirmeye çalışan 19 yaşındaki Bashariya Nasiru da milyonlarca Nijeryalı kadından sadece biri.

Nasiru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eve ekmek götürebilmek için portakal satıyorum. Portakalı satabilmek için kafamızda taşıyarak sokak sokak geziyoruz." dedi.

Topladığı portakalları soyduktan sonra paketleyen Nasiru, paketli portakalları "paranti" adı verilen tepsiye diziyor ve "gammo" adı verilen bezi tepsinin altına koyarak başına yerleştiriyor.

Nasiru, kafasındaki yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki portakallarla kilometrelerce yürüdüğünü belirtti.