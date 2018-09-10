Nikaragua'da aileler gözaltındaki yakınları için yürüdü

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı başlayan geniş çaplı protestolarda gözaltına alınan aktivistlerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

BBC'nin haberine göre, başkent Managua'da protestolar sırasında gözaltına alınanların aileleri ve yakınları, Nikaragua bayrağının beyaz ve mavi renklerinde balonlar taşıyarak gösteri düzenledi. Protestocular yakınlarının haksız olarak terörle suçlandığını ve yasa dışı şekilde tutuklandığını savundu.

Bu arada, hükümeti destekleyen grupların, yürüyüş yapanların güzergahında toplanması üzerine iki grup karşılıklı olarak birbirlerine hareketlerde bulundu. Bunun üzerine aktivistlerin aileleri yürüyüş rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Leon ve Masaya gibi diğer kentlerindeki benzer yürüyüşlerin organizatörleri de hükümet destekçisi gruplar tarafından caddelere inmekten alıkonulduklarını belirtti.

İnsan hakları grupları, nisanda başlayan protestoların ardından gözaltına alınan en az 135 kişinin halen serbest bırakılmadığını ileri sürdü.