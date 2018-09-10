Nikaragua'da aileler gözaltındaki yakınları için yürüdü

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı başlayan geniş çaplı protestolarda gözaltına alınan aktivistlerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.
BBC'nin haberine göre, başkent Managua'da protestolar sırasında gözaltına alınanların aileleri ve yakınları, Nikaragua bayrağının beyaz ve mavi renklerinde balonlar taşıyarak gösteri düzenledi. Protestocular yakınlarının haksız olarak terörle suçlandığını ve yasa dışı şekilde tutuklandığını savundu.
Bu arada, hükümeti destekleyen grupların, yürüyüş yapanların güzergahında toplanması üzerine iki grup karşılıklı olarak birbirlerine hareketlerde bulundu. Bunun üzerine aktivistlerin aileleri yürüyüş rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.
Leon ve Masaya gibi diğer kentlerindeki benzer yürüyüşlerin organizatörleri de hükümet destekçisi gruplar tarafından caddelere inmekten alıkonulduklarını belirtti.
İnsan hakları grupları, nisanda başlayan protestoların ardından gözaltına alınan en az 135 kişinin halen serbest bırakılmadığını ileri sürdü.
Devlet Başkanı Daniel Ortega ise gözaltına alınanların "siyasal mahkumlar" olduğunu reddediyor.
- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisanda başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.
Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisanda büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.
Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.
- BM'den uluslararası topluma Nikaragua çağrısı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Nikaragua'da hükümet karşıtı protestoların başladığı18 Nisan'dan 18 Ağustos'a kadarki dönemde işlenen insan hakları ihlallerine ilişkin raporu 29 Ağustos'ta açıklanmıştı.
Raporda, ülke geneline yayılan insan hakları ihlallerinden hükümet sorumlu tutularak uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiği ve polisin orantısız güç kullandığı vurgulanmıştı.
Hükümetin insan hakları ihlallerini görmezden geldiği savunulan raporda, bunun sonucu olarak yargısız infazlar yapıldığı, sivillerin ortadan kaybolduğu, keyfi gözaltıların olduğu, işkence ve kötü muamele yapıldığı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle barışçıl toplanma haklarının ihlal edildiği belirtilmişti.
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