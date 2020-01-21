Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (BUSKİ) yapılan açıklamada, 22 Ocak tarihinde Nilüfer ilçesinin belli bölgelerinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, “Nilüfer İlçesi 19 Mayıs Mahallesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, Yüzüncüyıl Camii, Saygınkent ile Barış Caddesi arasında kalan bölge ve civarında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

