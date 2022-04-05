Nisa bebek ile ilgili yapılan üzücü açıklama sonrası Nisa bebek annesi babası kimdir? soru internette araştırılıyor. Polis ekipleri, İstanbul'un Pendik ilçesinde boş bir araziye terk edilen bebeğin bulunmasının ardından anne Ebru S. ile ilgili çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda Nisa bebek annesi babası kimdir? Bakıcı kimdir? Nisa bebek annesi babası tutuklandı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

NİSA BEBEK ANNESİ BABASI KİMDİR?

Nisa bebeğin annesi Ebru S.'dir. Ebru S. bebeğini İstanbul'un Pendik ilçesinde sokağa terk etmiştir.

Nisa bebeğin annesi Ebru S. 4 Nisan Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı.

Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S. "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Nisa bebeğin annesi Ebru S. emniyetteki ifadesinde 2019'da imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını belirtti.

Ebru S. ifadesinin devamında eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü, ailesinin kendisini istemediğini, biriyle evlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ebru S. daha sonra M.Ç. isimli biriyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini aktardı.

Kadın sığınma evine yerleştikten sonra hamile olduğunu öğrendiğini belirten Ebru S. "5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" ifadelerini kullandı.

Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

NİSA BEBEĞİN BAKICISI KİMDİR?

Nisa bebeğin ölümü ile ilgili dikkat çeken bir ihmal iddiası gündeme geldi.

Polis ekipleri Nisan bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Nisa bebeğin boğazına kaçan bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiği önesürüldü. Bunun üzerine Çocuk Bakımevi’nde görevli bakıcı ile ilgili "ihmal" iddiasıyla inceleme başlatıldı. Bakıcı D.Y’nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Öte yandan Nisa bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin instagramdan tanıştığı Murat Ç. ile olan ilişkisinden hamile kaldığı, 2019 yılında yaptığı imam nikahlı evlilikten ise 1.5 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenildi. İmam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kalan Ebru S.'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra Murat Ç.'yi aradığı ama 'Çocuk senden' deyince tepki gördüğü belirtildi.

NİSA BEBEK ANNESİ BABASI TUTUKLANDI MI?

Pendik'te boş bir araziye terk edilen bebeğin bulunmasının ardından anne Ebru S. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı ve adliyeye sevk edildi.

NİSA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

29 Mart Salı günü gelen ihbar üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, ilçede boş araziye bırakılan bebeğin yardımına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği aktarıldıktan yaklaşık 1 saat sonra öldüğü bildirildi.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında Nisa Bebek ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok trajik ve üzücü bir olay ne yazık ki. Pendik'te boş bir arazide bulunmuştu Nisa bebek. Sağlıklıydı, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bakım altındaydı ancak bir anda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak üzücü haber geldi ve Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti, Nisa bebek hayatını kaybetti"

