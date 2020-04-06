Nisan 2020 marketlerin çalışma saatleri: BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek ço kurum çalışm saatleri ile ilgili bazı kısıtlamalara gidiyor ki bunlara martket de dahil. Marketlerin bir kısmı Gıda Perakendecileri Derneği'nin tavsiye kararına uyarak çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için bazı önemler aldılar. Bu önemler kapsamında marketlerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi de var? Peki şu an marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte BİM, Migros, Şok, A101, Carrefour çalışma saatleri...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 12.00

Kapanış Saati: 20.00

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)

Kapanış Saati: 20.00

