HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Nisanda ara tatil var mı? Nisan ayında okullar tatil olacak mı?

Nisanda ara tatil var mı? Nisan ayında okullar tatil olacak mı?

06.04.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Risk haritası göz önüne alınarak bazı illerdeki bazı okullarda kısmen yüz yüze eğitim başlanmıştı ancak son risk haritası ile beraber birçok ilde yüz yüze eğitimden vazgeçildi. Birçok lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi ise "Nisan ayında ara tatil var mı, nisanda ara tatil var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile nisan ayında ara tatil olup olmayacağı kesinleşti.

Nisanda ara tatil var mı? Nisan ayında okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve ebeveyn tarafından beklenen yaz tatili açıklamasını yaptı. Bu açıklama kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 Temmuz 2021 tarihine kadar eğitim öğretimin devam edeceğini ifade eden Bakan Ziya Selçuk aynı zamanda nisan ayı ara tatilinin de bu sene gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Bunun nedeni olarak ise sömestr tatilinin üç hafta sürmesini işaret etti.

NİSANDA ARA TATİL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik sorular üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak şubat tatiline ekledik ve bir ara tatilden ziyade okulun uzatılmasıyla ilgili planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nisanda ara tatil var mı? Nisan ayında okullar tatil olacak mı?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
LGS başvuru ücretiLGS başvuru ücreti
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Karne Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim Koronavirüs risk haritası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

26. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman bitecek? 27. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman başlar?

26. Dönem POMEM eğitimleri ile ilgili açıklama

LGS başvuru ücreti ne kadar? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS başvuru ücreti

MEB’den açıklama | Lise ve Ortaokul sınavları iptal mi?

Lise ve ortaokul sınavlarında yeni açıklama

AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

İSG sonuçları açıklandı mı? İSG sonuçları ne zaman açıklanır?

İSG sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.