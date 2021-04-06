Nisanda ara tatil var mı? Nisan ayında okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve ebeveyn tarafından beklenen yaz tatili açıklamasını yaptı. Bu açıklama kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 Temmuz 2021 tarihine kadar eğitim öğretimin devam edeceğini ifade eden Bakan Ziya Selçuk aynı zamanda nisan ayı ara tatilinin de bu sene gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Bunun nedeni olarak ise sömestr tatilinin üç hafta sürmesini işaret etti.

NİSANDA ARA TATİL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik sorular üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak şubat tatiline ekledik ve bir ara tatilden ziyade okulun uzatılmasıyla ilgili planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.