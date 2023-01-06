KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Nişanı için yaptırdığı tırnakları görenler şok geçiriyor! French tırnak istedi ama yapılan bambaşkaydı...

Nişanı için yaptırdığı tırnakları görenler şok geçiriyor! French tırnak istedi ama yapılan bambaşkaydı...

06.01.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnakların bakımlı görünmesi tüm ruh halimizi değiştirebiliyor. Manikürlü ve ojeli tırnaklar ellerin çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Özel günlerde kuaförlere özenle gösterilen tırnak modelleri hüsranla sonuçlanabiliyor. Nişanı için french tırnak olarak bilinen Fransız manikürü yaptıran kadının tırnakları görenleri hayrete düşürdü.

Nişanı için yaptırdığı tırnakları görenler şok geçiriyor! French tırnak istedi ama yapılan bambaşkaydı...

Hemen hemen her kadın özenle seçtiği tırnak modelini yaptırdıktan sonra istemediği sonuçlarla karşılaşmıştır. Bu durum oldukça can sıkıcı durumlara neden olabiliyor. TikTok'ta kuaförden istediği ve kuaförün yaptığı Fransız manikürünü paylaşan bir kadın kısa süre içerisinde oldukça fazla etkileşim aldı.

'ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ ŞEY!'

Sosyal medya kullanıcısı paylaştığı videoda nişanı için şık bir Fransız manikürü istediğini, ancak tırnak teknisyeninin ona verdiği şey karşısında dehşete düştüğünü açıkladı. Araceli, aklındaki zarif akrilik tırnaklar yerine yeni tırnaklarının Humpty Dumpty'ye daha çok benzediğini düşündü. Tırnak başarısızlığını göstermek için video paylaşım platformuna gitti ve klibini 'Şimdiye kadarki en kötü şey! Özellikle nişanım için'

Ekran görüntüsü 2023-01-06 095046

Araceli, istediği tırnakların bir fotoğrafını ve ardından sahip olduğu tırnakların resimlerini paylaşarak ikisi arasındaki çok net farkı gösterdi. Klibini şöyle bir sesle eşleştirdi: “Şu anda tırnaklarım için ağlıyorum, çünkü çok çirkinler.

Ekran görüntüsü 2023-01-06 095057

“Doğal badem Fransız uçlu tırnak istemiştim." TikTok kullanıcıları, Araceli'nin tırnağının başarısız olması karşısında şaşkına döndü ve birçoğu, tırnaklarının neye benzediğini düşündüklerini açıklamak için yorumlara başvurdu. Bir kişi "Bu gerçek olamaz!" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzellik standartlarını umursamayan 15 cesur kadınGüzellik standartlarını umursamayan 15 cesur kadın
Güzellik standartlarını umursamayan 15 cesur kadınGüzellik standartlarını umursamayan 15 cesur kadın
Tüylerini almayı bırakıp vücuduyla barışan 15 kadınTüylerini almayı bırakıp vücuduyla barışan 15 kadın
Anahtar Kelimeler:
tiktok manikür oje tırnak nişan french french oje kadın ilik eo french tırnak

En Çok Okunan Haberler

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Kızlarından şaşırtan karar! "Babamın..."

Kızlarından şaşırtan karar! "Babamın..."

Güzellik standartlarını umursamayan 15 cesur kadın

Güzellik standartlarını umursamayan 15 cesur kadın

Cildinizi mahvediyorsunuz! Bugüne kadar yanlış yıkamışız

Cildinizi mahvediyorsunuz! Bugüne kadar yanlış yıkamışız

Hokka gibi bir buruna sahip olmanın o çok basit yöntemini keşfedin!

Hokka gibi bir buruna sahip olmanın o çok basit yöntemini keşfedin!

Rüzgârda şekli bozulan saçlar artık sizi üzmesin! Bir çözümü var...

Rüzgârda şekli bozulan saçlar artık sizi üzmesin! Bir çözümü var...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.