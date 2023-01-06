Nişanı için yaptırdığı tırnakları görenler şok geçiriyor! French tırnak istedi ama yapılan bambaşkaydı...

Hemen hemen her kadın özenle seçtiği tırnak modelini yaptırdıktan sonra istemediği sonuçlarla karşılaşmıştır. Bu durum oldukça can sıkıcı durumlara neden olabiliyor. TikTok'ta kuaförden istediği ve kuaförün yaptığı Fransız manikürünü paylaşan bir kadın kısa süre içerisinde oldukça fazla etkileşim aldı.

'ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ ŞEY!'

Sosyal medya kullanıcısı paylaştığı videoda nişanı için şık bir Fransız manikürü istediğini, ancak tırnak teknisyeninin ona verdiği şey karşısında dehşete düştüğünü açıkladı. Araceli, aklındaki zarif akrilik tırnaklar yerine yeni tırnaklarının Humpty Dumpty'ye daha çok benzediğini düşündü. Tırnak başarısızlığını göstermek için video paylaşım platformuna gitti ve klibini 'Şimdiye kadarki en kötü şey! Özellikle nişanım için'

Araceli, istediği tırnakların bir fotoğrafını ve ardından sahip olduğu tırnakların resimlerini paylaşarak ikisi arasındaki çok net farkı gösterdi. Klibini şöyle bir sesle eşleştirdi: “Şu anda tırnaklarım için ağlıyorum, çünkü çok çirkinler.

“Doğal badem Fransız uçlu tırnak istemiştim." TikTok kullanıcıları, Araceli'nin tırnağının başarısız olması karşısında şaşkına döndü ve birçoğu, tırnaklarının neye benzediğini düşündüklerini açıklamak için yorumlara başvurdu. Bir kişi "Bu gerçek olamaz!" dedi.

