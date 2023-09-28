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Nişanlısının babasıyla çatıştı, başından vurularak öldü

28.09.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sedat Yüksel ile nişanlısının babası M.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi K.K. ile kardeşi Y.K. gözaltına alındı.

Nişanlısının babasıyla çatıştı, başından vurularak öldü

Korkunç olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Yüksel, iddiaya göre evlerinin önüne gittiği nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Kızının nişanlısına öfkelenen M.K., bu sırada evden aldığı av tüfeği ile Yüksel'e ateş açtı.

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SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Yüksel'in de tabancayla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Yüksel, saçmaların isabet etmesiyle karnından ve başından vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen Yüksel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Polis ekipleri cinayet şüphelisi M.K. ile kardeşi Y.K.'yı gözaltına altına alırken, silahlı kavgada kullanılan av tüfeği ile tabancaya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)

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