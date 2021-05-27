Nişantaşı Üniversitesi’nden sağlık alanında büyük atılım: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesi açılıyor

Akademik ve fiziki yapılanma çalışmaları uzun süredir devam eden Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete ile kuruldu. “Kurulduğumuz günden itibaren yenilikçi bir anlayış çerçevesinde geleceğin eğitimiyle gençlerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Edu 5.0 modeli ile tüm akademik birimlerimizde uyguladığımız teknoloji ve insan bileşenli eğitim modelini şimdi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimize getireceğiz. Bu iki fakülte bizler ve ülkemiz için o kadar önemli ki, büyük ölçekli bir yatırım ile son teknolojik imkanlarla donatılmış 240 yatak kapasiteli bir üniversite hastanesini de hayata geçireceğiz. Uluslararası bilimsel faaliyetlerin ön planda tutulacağı bu fakültelerde akademik kadro yapılanma çalışmaları son hızıyla devam etmekte olup, yurt dışı üniversite iş birliklerine dayalı proje bazlı ve klinik yoğun bir müfredat uygulanacaktır.

HASTALANMADAN ÖNCE HASTALIKLARI ÖNLEMELİYİZ

Pandemi süreci ile birlikte küresel sağlık alanındaki değişim ihtiyacını vurgulayan Uysal, sözlerine şöyle devam etti, “Tıp eğitiminde teknolojinin, biyomedikal yapıların ve genetik verilerin etkin kullanımının; dolayısıyla bütünsel tıp eğitiminin önemi artıyor. Artık sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma olanaklarına ulaşabiliriz. Genetik olarak hangi hastalıklara sahip olunabileceğini ya da vücudun erken uyarılarını dijital tıp yaklaşımlarıyla takip edebiliriz. Tüm bu verilere dayanarak kişiye özel tedavi ve ilaç önerileri getirebiliriz. Bu da uzun vadede insanlık için daha sağlıklı ve daha uzun bir ömür anlamına gelecektir. Biz gelişmiş teknolojik imkanlar ve uluslararası deneyime sahip branş hekimlerimizle, Küresel Sağlık Sektörünün gelecek vizyonunu hayata geçirmek; hatta bu vizyonu yönlendiren tıp fakültelerinden biri olmayı hedefliyoruz.”