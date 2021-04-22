Nissan Juke fiyatlarında indirim | Nissan Juke fiyatları ne kadar?

Düz vites seçeneklerini tercih edenler için en alt paket Nissan Juke, 231 bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen listesi fiyatıyla satışa sunuluyor. Dizel paketlerinden platinum ise 374 bin TL, Platinum Perso ise 389 bin TL’den satılıyor. İşte 2021 Nissan Juke fiyat listesi…

NİSSAN JUKE FİYATLARI NE KADAR?

2021 model yeni Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 231.300 TL, Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı ise 229.900 TL…

1.0 DIG-T 115 DCT Tekna Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 326.600 TL, Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı ise 323.300 TL…

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 374.200 TL, Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı 370.500 TL…

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Perso Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 389.200 TL, Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı ise 385.300 TL…

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Premium Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 413.400 TL, Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı 409.200 TL...

Yeni Nissan Juke, arka kavisli spoyler tasarımı ve V-motion ızgarası ile Crossover dizaynına yeni bir soluk getirdi. Sportif Crossover yeni Nissan Juke ile ileri teknoloji olarak tasarlandı. Yeni Nissan Juke, monoform sportif koltukları ile uzun yolculuklarda daha konforlu hâline geldi.