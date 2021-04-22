Nissan Qashqai benzinli ve dizel fiyatları ile dikkat çekiyor | İşte 2021 yılı Qashqai fiyatları

Düz vites seçeneklerini tercih edenler için en alt paket Nissan Qahsqai, 347 bin 900 TL’den başlayan tavsiye edilen listesi fiyatıyla satışa sunuluyor. Dizel paketlerinden Visia ise 371 bin 400 TLden satılıyor. İşte 2021 Nissan Qashqai fiyat listesi…

NİSSAN QASHQAİ FİYATLARI NE KADAR?

2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Visia: 347.900 TL

2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Tekna: 381.900 TL

2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack: 399.500 TL

2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Midnight Edition: 413.400 TL

2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT UEFA Champions League Edition: 451.500 TL

2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Visia: 371.400 TL

2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Tekna: 399.000 TL

2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Sky Pack: 423.600 TL

2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Midnight Edition: 434.500 TL

2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT UEFA Champions League Edition: 477.400 TL

2021 NİSSAN QASHQAİ DONANIM ÖZELLİKLERİ