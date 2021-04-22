Nissan Qashqai benzinli ve dizel fiyatları ile dikkat çekiyor | İşte 2021 yılı Qashqai fiyatları

Düz vites seçeneklerini tercih edenler için en alt paket Nissan Qahsqai, 347 bin 900 TL’den başlayan tavsiye edilen listesi fiyatıyla satışa sunuluyor. Dizel paketlerinden Visia ise 371 bin 400 TLden satılıyor. İşte 2021 Nissan Qashqai fiyat listesi…
2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Visia: 347.900 TL
2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Tekna: 381.900 TL
2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack: 399.500 TL
2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Midnight Edition: 413.400 TL
2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT UEFA Champions League Edition: 451.500 TL
2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Visia: 371.400 TL
2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Tekna: 399.000 TL
2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Sky Pack: 423.600 TL
2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Midnight Edition: 434.500 TL
Elektronik Denge Kontrol Programı
Fren Destek Sistemi
Lastik Basınç Uyarı Sistemi
ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması
Far Yükseklik Ayarı
Yokuş Kalkış Destek Sistemi
Elektrikli Park Freni
Radyo CD Mp3 Çalar Bluetooth (Bas-Konuş Sistemi)
Aux-in Bağlantısı, Bluetooth, USB Bağlantısı
Eco Sürüş Modu, Eco Sürüş Göstergesi
Stop/Start Sistemi
Hız Sabitleyici, Hız Sınırlayıcı
Direksiyondan Kumanda Ünitesi
Elektrik Destekli Direksiyon, Teleskopik Direksiyon
Isıtmalı Yan Aynalar, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar
Elektrikli Ayarlanabilir ve Katlanabilir Yan Aynalar
Gündüz Sürüş Farları
17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar
LED Arka Sis Farları
5’’ Yol Bilgisayarı Gelişmiş Sürüş Yardım Ekranı
Akıllı Sürüş Kontrolü, Aktif Motor Freni
Nissan Connect Multimedya Sistemi
Geri Görüş Kamerası
Çarpışma Uyarı Sistemi
Şerit Takip Uyarı Sistemi
Trafik İşareti Tanıma Sistemi
7’’ Dokunmatik Ekran Apple CarPlay ve Android Auto
Otomatik kararan iç dikiz aynası