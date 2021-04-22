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  4. Nissan Qashqai benzinli ve dizel fiyatları ile dikkat çekiyor | İşte 2021 yılı Qashqai fiyatları

Nissan Qashqai benzinli ve dizel fiyatları ile dikkat çekiyor | İşte 2021 yılı Qashqai fiyatları

22.04.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzinli, dizel, otomatik ve manuel seçenekleriyle sürücülerin tercihi olan Nissan Qashqai, yenilenen tasarımıyla göz dolduruyor. Koltuk tasarımı ve yeni dizaynıyla daha konforlu ve şık hale gelen Nissan Qashqai'nin 2021 yılı fiyat listesi açıklandı...

Nissan Qashqai benzinli ve dizel fiyatları ile dikkat çekiyor | İşte 2021 yılı Qashqai fiyatları

Düz vites seçeneklerini tercih edenler için en alt paket Nissan Qahsqai, 347 bin 900 TL’den başlayan tavsiye edilen listesi fiyatıyla satışa sunuluyor. Dizel paketlerinden Visia ise 371 bin 400 TLden satılıyor. İşte 2021 Nissan Qashqai fiyat listesi…

NİSSAN QASHQAİ FİYATLARI NE KADAR?

  • 2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Visia: 347.900 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Tekna: 381.900 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack: 399.500 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Midnight Edition: 413.400 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT UEFA Champions League Edition: 451.500 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Visia: 371.400 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Tekna: 399.000 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Sky Pack: 423.600 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT Midnight Edition: 434.500 TL

  • 2021 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 DCT UEFA Champions League Edition: 477.400 TL

Nissan Qashqai benzinli ve dizel fiyatları ile dikkat çekiyor | İşte 2021 yılı Qashqai fiyatları

2021 NİSSAN QASHQAİ DONANIM ÖZELLİKLERİ

  • Elektronik Denge Kontrol Programı

  • Fren Destek Sistemi

  • Lastik Basınç Uyarı Sistemi

  • ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması

  • Far Yükseklik Ayarı

  • Yokuş Kalkış Destek Sistemi

  • Elektrikli Park Freni

  • Radyo CD Mp3 Çalar Bluetooth (Bas-Konuş Sistemi)

  • Aux-in Bağlantısı, Bluetooth, USB Bağlantısı

  • Eco Sürüş Modu, Eco Sürüş Göstergesi

  • Stop/Start Sistemi

  • Hız Sabitleyici, Hız Sınırlayıcı

  • Direksiyondan Kumanda Ünitesi

  • Elektrik Destekli Direksiyon, Teleskopik Direksiyon

  • Isıtmalı Yan Aynalar, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar

  • Elektrikli Ayarlanabilir ve Katlanabilir Yan Aynalar

  • Gündüz Sürüş Farları

  • 17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar

  • LED Arka Sis Farları

  • 5’’ Yol Bilgisayarı Gelişmiş Sürüş Yardım Ekranı

  • Akıllı Sürüş Kontrolü, Aktif Motor Freni

  • Nissan Connect Multimedya Sistemi

  • Geri Görüş Kamerası

  • Çarpışma Uyarı Sistemi

  • Şerit Takip Uyarı Sistemi

  • Trafik İşareti Tanıma Sistemi

  • 7’’ Dokunmatik Ekran Apple CarPlay ve Android Auto

  • Otomatik kararan iç dikiz aynası

  • Otomatik Klima (Çift Bölge Kontrollü)

    • ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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