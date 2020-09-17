Nissan Z Proto Türkiye’ye gelmeyecek! Nissan Z Proto fiyatı ve diğer soruların yanıtları burada...

NİSSAN Z PROTO TÜRKİYE’YE GELMEYECEK!

Sarı renkli spor otomobil olarak bir kaç gündür online kanallarda epeyce boy gösteren o otomobilin adı Nissan Z Proto.

Tanıtımı dün yapılan Nissan Z Proto modeli Türkiye’ye ne zaman gelecek diye düşünenler için detaylar şöyle:

Marka yetkilileri saatler önce bir açıklama yaptı ve Nissan Z Proto modelinin Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa pazarına gelmeyeceğini duyurdu. Başka bir deyişle Nissan Z Proto almayı düşünenler için Türkiye’de Nissan Z Proto satışı olmayacak. Markanın bu kararının arkasında iki neden var:

Avrupa pazarı, spor otomobile aç değil. Avrupa’da spor otomobil alıcısı çok sınırlı. Avrupalı tüketici daha çok SUV ve crossover seviyor. Avrupa pazarında açılmama kararının ardındaki diğer bir neden ise emisyon normlarının katı olması.

Nissan Z Proto Türkiye ve Avrupa pazarına gelmeyecekse nereye gidecek? ABD ve Japonya öncelikli pazarlar. Ancak ülke bilgisi net değil.

Bu üzücü haberin ardından otomobil meraklıları için 2021 Z Proto'nun özelliklerini sıralayalım...

NİSSAN Z PROTO ÖZELLİKLERİ

Twin-turbo V6 motor kullanılacak.

6 kademeli manuel şanzıman esas olacak.

Infiniti Q60 ailesinden alınacağı tahmin edilen motorun 400 beygir güç.

475 Nm’lik tork gibi bir seviyede entegre edilmesi bekleniyor.

NİSSAN 370Z MODELİNİN DEVAMI: NİSSAN Z PROTO

Markanın 2009 yılında pazar sunduğu 370Z modelinin yenilenmesi ile ortaya çıkan Nissan Z Proto hakkında hemen her detay, çok çarpıcı. Genel olarak hem parlak sarı rengi ile hem de tasarım detayları ile retro havası olan keyifli ve sporcu bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Retro havaya karşın modern detaylar da çok yoğun ve bu iki zıtlık güzel bir denge kuruyor. Örneğin marşpiyel ekleri, ön lip ve arka difüzör gibi kısımlarda karbon fiber elementler görmek mümkün. Aracın 19 inç'lik hafif jantlarının tasarımı da oldukça modern görünüyor.