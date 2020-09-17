Nissan Z Proto Türkiye’ye gelmeyecek! Nissan Z Proto fiyatı ve diğer soruların yanıtları burada...
Sarı renkli spor otomobil olarak bir kaç gündür online kanallarda epeyce boy gösteren o otomobilin adı Nissan Z Proto.
Tanıtımı dün yapılan Nissan Z Proto modeli Türkiye’ye ne zaman gelecek diye düşünenler için detaylar şöyle:
Marka yetkilileri saatler önce bir açıklama yaptı ve Nissan Z Proto modelinin Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa pazarına gelmeyeceğini duyurdu. Başka bir deyişle Nissan Z Proto almayı düşünenler için Türkiye’de Nissan Z Proto satışı olmayacak. Markanın bu kararının arkasında iki neden var:
Nissan Z Proto Türkiye ve Avrupa pazarına gelmeyecekse nereye gidecek? ABD ve Japonya öncelikli pazarlar. Ancak ülke bilgisi net değil.
Bu üzücü haberin ardından otomobil meraklıları için 2021 Z Proto'nun özelliklerini sıralayalım...
Markanın 2009 yılında pazar sunduğu 370Z modelinin yenilenmesi ile ortaya çıkan Nissan Z Proto hakkında hemen her detay, çok çarpıcı. Genel olarak hem parlak sarı rengi ile hem de tasarım detayları ile retro havası olan keyifli ve sporcu bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Retro havaya karşın modern detaylar da çok yoğun ve bu iki zıtlık güzel bir denge kuruyor. Örneğin marşpiyel ekleri, ön lip ve arka difüzör gibi kısımlarda karbon fiber elementler görmek mümkün. Aracın 19 inç'lik hafif jantlarının tasarımı da oldukça modern görünüyor.
Boyutlar anlamında baktığımızda ise Nissan Z Proto, 370Z'den daha büyük. Z Proto'nun
Nissan 370Z'de ise boyutlar şöyleydi:
Seri üretim versiyonunun 2021 sonunda yollarda olması bekleniyor. Zira, tanıtımı yapılan otomobil, henüz sadece bir prototip. Nissan Z Proto fiyatı için ise henüz bir açıklama yok. Ancak bazı verileri göz önüne alarak 40 bin Dolar gibi bir başlangıç fiyatı yorumu yapılir.
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