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Nites TV uygulaması nedir? Nites TV yasal mı, kullanması güvenli mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

Nites TV uygulaması gerek Türkiye’de gerek dünyada dikkatleri üzerine çekti. Oldukça yeni filmleri ve dizileri ücretsiz olarak yayımlayan platform merak uyandırdı. Nites TV uygulaması nedir, yasal mı ve en önemlisi kullanması güvenli mi? İşte koronavirüs salgını nedeniyle kendimizi dizi filme verdiğimiz şu günlerde Nites TV ile ilgili merak edilenler...

Nites TV uygulaması nedir? Nites TV yasal mı, kullanması güvenli mi?

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız bu dönemde özellikle dizi ve film platformları insanların oyalanmasına oldukça yardımcı oluyor. Pek çok ücretli dizi film platformu kampanya yaparken ücretsiz Nites TV uygulaması dikkatleri üzerine çekti. Peki Nites TV uygulaması nedir? Nites TV kullanmak yasal mı ve güvenli mi? İşte ücretsiz film ve dizi arşivi ile şaşırtan Nites TV uygulaması ile ilgili merak edilenler...

NİTES TV UYGULAMASI NEDİR?

Nites TV uygulaması ve Nites.tv adresi kullanıcıların 30 bin film ve dizi ile 100’de fazla TV kanalını canlı izleyebilecekleri bir platform. Devasa katalogunda hem klasik hem de yeni yapımlar bulunuyor. Ayrıca içerikleri de yüksek görüntü kalitesi ile de sunması şaşırtıyor.

NİTES TV GÜVENLİ Mİ?

Yapılan incelemeler uygulamanın kullanıcının özel bir bilgisini, kredi kartı ve banka bilgileri gibi talep etmediğini gösteriyor. İnternet sitesi kayıt olmanızı bile gerektirmiyor. Tabii çekinceleriniz varsa daha detaylı güvenlik incelemelerini beklemekte fayda olabilir.

NİTES TV YASAL MI?

Nites TV’nin yasallığı şüpheli. Özellikle de ücretsiz sunduğu içeriklerden bazılarının paralı platformlarda olduğu göz önüne alınırsa. Sitede ayrıca kullanım şartları yer almıyor ki bu da sitenin ve uygulamanın yasal olduğuna dair bir izlenim vermiyor. Yani sitende korsan yayın yapıyor olma ihtimali gözüküyor. Yasal olmayan kanalların kullanılması istenmeyen sıkıntılar doğurabileceğinden dikkatli olmanızı, risk aldınınızı hatırlatmak isteriz.

NİTES TV UYGULAMASININ İNDİRİLMESİ

Nites TV’nin popülerleşmesine katkı yapan etmenlerden biri de aslında uygulamayı indirmenizi gerekmemesi. Doğrudan internet adresine gidip kayıt olmadan filmleri ve dizileri izleyebiliyorsunuz. Nites TV, Google Play'de yer almıyor yani telefonunuza yüklemek isterseniz harici olarak apk dosyasını yüklemeniz gerekir. Ancak bu da ciddi bir güvenlik sorunu olabilir.


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