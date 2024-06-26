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  4. Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın çarptığı Danimarka uyruklu yaya hayatını kaybetti

Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın çarptığı Danimarka uyruklu yaya hayatını kaybetti

26.06.2024 19:28
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Antalya'da, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı aracın çarptığı Danimarka uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Belediyeden yapılan açıklamada ise kazanın başkan Ali Doğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Antalya'da olduğu sırada meydana geldiği ve şahsın bir anda yola atladığı belirtildi.

Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın çarptığı Danimarka uyruklu yaya hayatını kaybetti

Olay, dün gece 02.30 sıralarında Alanya-Antalya karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan idaresindeki araç, seyir halindeyken alkollü olduğu öne sürülen Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı. Yabancı uyruklu şahıs, kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası ifadesi alınan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ile ilgili ise Nizip Belediyesinden açıklama yapıldı.

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Belediye Başkanı Ali Doğan'ın resmi araçla resmi temaslarda bulunmak üzere Antalya'da olduğu belirtilen açıklamada, "Belediye Başkanımız Ali Doğan, kurumumuz ile ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere, belediyemizce kendisine tahsis edilen 27 AGU 194 plakalı resmi araç ile kendi kontrolünde seyir halindeyken saat 02.30 sıralarında Alanya-Antalya karayolu üzerinde bir yayaya çarpma suretiyle trafik kazasına karışmıştır. Görgü tanıkları ve şahitlerin resmi ifadelerinde aşırı alkollü olduğu ve yola kontrolsüz atladığı ifade edilen yabancı uyruklu yaya, maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim kazanın akabinde adli makamlarca yapılan soruşturma sonucunda Belediye Başkanımız serbest bırakılmış ve sağlığı iyi durumdadır. Yaşanan üzücü kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu şahsa Allah'tan rahmet dileriz" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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trafik kazası
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