Nobel ödüllü biyofizikçi: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı

Çin'in Hubey kentini etkisi altına alan koronavirüs salgını sırasında Çinli meslektaşlarıyla iletişime geçen Levitt, "Durumlarının ne kadar karmaşık olduğunu anlattıklarında, bir sonuca ulaşmak umuduyla verilere derinlemesine bakmaya karar verdim" dedi.

Bu konuda uzman olmadığını, ancak sayıları analiz edebileceğini belirten Levitt, enfeksiyona yakalananların oranı her gün yüzde 30 artarken, virüsün yayılma hızı aynı oranda devam ettiğinde, tüm dünyanın 90 gün içinde enfekte olabileceğini gördü. Ancak Levitt, sayıları işlemeye devam ettiğinde örüntünün değiştiğini fark etti. 1 Şubat'ta istatistiklere ilk baktığında Hubey bölgesinde günde bin 800 yeni vaka ortaya çıkıyordu. 6 Şubat'ta bu sayı günde 4 bin 700 vakaya ulaştı, ancak durum 7 Şubat'ta değişti.

Levitt, "Yeni enfeksiyonların sayısı lineer olarak düşmeye başladı, durmadı. Bir hafta sonra, ölü sayılarında da aynısı oldu. Eğrideki bu dramatik değişim medyan noktasına işaret ediyordu ve pandeminin ne zaman sona ereceğine dair daha iyi bir tahmin yapmaya olanak tanıyordu. Buradan hareketle, Çin'in bütününde iki hafta içinde durumun iyileşeceği sonucuna vardım. Ve şu an kesinlikle çok daha az sayıda yeni enfeksiyon mevcut." ifadelerini kullandı.