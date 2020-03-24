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Nobel ödüllü biyofizikçi: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 10:48 | Son Güncelleme

Nobel ödüllü İsrailli biyofizikçi Michael Levitt, Çin'deki enfeksiyon sayılarının azalmasının, "Koronavirüs pandemisinin sonunun yaklaştığına" işaret ettiğini belirtti.

Nobel ödüllü biyofizikçi: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı

Çin'in Hubey kentini etkisi altına alan koronavirüs salgını sırasında Çinli meslektaşlarıyla iletişime geçen Levitt, "Durumlarının ne kadar karmaşık olduğunu anlattıklarında, bir sonuca ulaşmak umuduyla verilere derinlemesine bakmaya karar verdim" dedi.

Bu konuda uzman olmadığını, ancak sayıları analiz edebileceğini belirten Levitt, enfeksiyona yakalananların oranı her gün yüzde 30 artarken, virüsün yayılma hızı aynı oranda devam ettiğinde, tüm dünyanın 90 gün içinde enfekte olabileceğini gördü. Ancak Levitt, sayıları işlemeye devam ettiğinde örüntünün değiştiğini fark etti. 1 Şubat'ta istatistiklere ilk baktığında Hubey bölgesinde günde bin 800 yeni vaka ortaya çıkıyordu. 6 Şubat'ta bu sayı günde 4 bin 700 vakaya ulaştı, ancak durum 7 Şubat'ta değişti.

Levitt, "Yeni enfeksiyonların sayısı lineer olarak düşmeye başladı, durmadı. Bir hafta sonra, ölü sayılarında da aynısı oldu. Eğrideki bu dramatik değişim medyan noktasına işaret ediyordu ve pandeminin ne zaman sona ereceğine dair daha iyi bir tahmin yapmaya olanak tanıyordu. Buradan hareketle, Çin'in bütününde iki hafta içinde durumun iyileşeceği sonucuna vardım. Ve şu an kesinlikle çok daha az sayıda yeni enfeksiyon mevcut." ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DE MART SONUNDA KAYBOLABİLİR"

Levitt, verileri daha ileriye taşıyarak virüsün Çin'de muhtemelen martın sonunda kaybolacağını tahmin ediyor. Levitt, "Üstel büyüme modellerinde, yeni insanların her gün enfekte olabileceğini varsayarsınız, çünkü yeni kişilerle görüşmeye devam edersiniz. Fakat kendi sosyal çevrenizi düşünürseniz, aslında her gün aynı insanlarla görüşüyorsunuz. Yeni insanlarla toplu taşımada karşılaşabilirsiniz" dedi.

Fakat Levitt'e göre karantina ve sosyal teması azaltmak sonucu etkileyen tek faktör değil. Virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan'da, teorik olarak bütün nüfus enfekte olma riskiyle karşı karşıyayken nüfusun yalnızca yüzde 3'ü virüsten etkilendi.

Bütün bunlara karşın, Levitt diğer ülkelerde virüsün ne zaman yavaşlayacağına dair herhangi bir tahminde bulunmadı. Levitt'in hesaplamalarına göre, Çin vaka sayılarının sıfır olacağı noktaya yaklaştı. Güney Kore de medyan noktasının çoktan geçti ve yeni vakaların oranında azalma görmeye başlayacak.

Levitt, İtalya'da ölüm oranlarının yüksek olmasını yaşlı insanların nüfusun önemli bir kesimini oluşturmasından kaynaklandığını belirtti.

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