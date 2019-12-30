HABER
  4. Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı

Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 19:10 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama kapsamında 381 bin 722 ile en çok ikinci el araç satışı yapıldı - Dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi ve vatandaşların noterlik ücretleri ile harç ve giderlerinin kredi veya banka kartlarıyla ödenmesi uygulamasının ise 1 Şubat 2020'den itibaren başlaması planlanıyor

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması kapsamında 6 Nisan'dan bugüne kadar 598 bin 872 işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, noterlik hizmetinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla hafta sonları noterlerin 10.00-16.00 saatleri arasında çalışmasına yönelik uygulama başlatıldı.

Uygulamanın başladığı 6 Nisan'dan 30 Aralık'a kadar 598 bin 872 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde 381 bin 722 ikinci el araç satışı ve 81 bin 643 vekaletname işlemi yapıldı.

Nöbetçi noterliklerde özellikle ikinci el araç alım satımlarında dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi, vatandaşların noterlik ücretleri ile harç ve giderlerinin kredi veya banka kartlarıyla ödenmesi uygulamasının da 1 Şubat 2020 itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ayrıca nöbetçi noterliklerde hafta içinde olduğu gibi ilk tescil işlemi, araç satış harici sözleşmeler, ihtarname, azilname, protesto, mirasçılık, defter ve belge onayı işlemleri de yapılıyor.

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Hologram Teknolojisi Hayatımıza GiriyorHologram Teknolojisi Hayatımıza Giriyor
CHP Ve İyi Parti’nin Libya Tavrı DeğişmediCHP Ve İyi Parti’nin Libya Tavrı Değişmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı nöbetçi noterlik uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı gecesi için tüm önlemler alındı

İstanbul ve Ankara'da yılbaşı gecesi için tüm önlemler alındı

Cezaevinden izne çıkıp firar etti! Eşini 20 yerinden bıçakladı

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

İstanbullular dikkat! Yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, 'bomba var' diyerek kaçtı

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.