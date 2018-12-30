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'NOEL BABA', DENİZDE PLASTİK TOPLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

  Birleşmiş Milletler'in (BM), 2018 yılını Plastik İle Mücadele Yılı' ilan etmesi nedeniyle Denizlere Dalış Saygı Topluluğu üyeleri, farkındalığı arttırmak için Noel Baba kıyafeti ile denize girerek plastik atık topladı.  Caddebostan'da bulunan Türk Balıkadamlar Kulübü'nün yakınında denize dalan topluluk üyesi dalgıçlar, yaklaşık yarım saat denizin altında plastik poşet topladı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Birleşmiş Milletler'in (BM), 2018 yılını Plastik İle Mücadele Yılı' ilan etmesi nedeniyle Denizlere Dalış Saygı Topluluğu üyeleri, farkındalığı arttırmak için Noel Baba kıyafeti ile denize girerek plastik atık topladı.
Caddebostan'da bulunan Türk Balıkadamlar Kulübü'nün yakınında denize dalan topluluk üyesi dalgıçlar, yaklaşık yarım saat denizin altında plastik poşet topladı. Plastik İle Mücadele Yılı'nın hemen öncesinde denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için Noel Baba kıyafeti giyen Denizlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi Yener Kuşçuluoğlu, eline aldığı çuvala denizin dibinde onlarca plastik poşet doldurdu. Kuşçuluoğlu, "Aşağısı plastik poşet dolu. Bu sene aslında hediye aradık fakat plastik poşetten başka bir şey bulamadık. Çuvaldan çocuklara oyuncak çıkarmak isterdik ama plastik kirlilik çıktı. Bu konuda biraz daha duyarlı olmamız lazım. Aşağısı daha da fazla doluydu aslında. Plastik poşet çabuk vazgeçilebilir ve geri dönüşümü olmayan bir şey. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmamız lazım" dedi.

"DÜNYA BİZİM DEĞİL, BİZ MİSAFİRİZ"
Denizdeki poşetlerin arasında bulduğu bir deniz yıldızını basın mensuplarına gösterten Metin Karadağ ise öptüğü deniz yıldızını yeniden denize bıraktıktan sonra, "Denizin içinde bir sürü çöple karşılaştık. Plastik esasında kötü bir malzeme değildir. Ucuzdur, insanın hayatını kolaylaştırır ama doğaya atılmak için değil. Bizim karşılaştığımız en büyük kötülük, bu doğada çözülmeyen plastiğin denizlere inanılmaz miktarlarda atılması. Çok kısa bir dalışta bir sürü plastik topladık. Bunlar karşılaştıklarımızın çok az bir kısmı. Tabi aşağıda çok güzel şeyler de var. Bir tane deniz atı gördük, deniz iğnesi vardı. Küçücük canlı bir deniz yıldızı bulduk çöplerin arasında. Bizim görevimiz bunları korumak. Dünya bizim değil, biz misafiriz" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ONLARI ORAYA ATMAMAK"
Denizin altındaki kirliliği görüntüleyen Cumhur Ayar da, "Yarım saat gibi kısa bir sürede bir sürü çöp çıktı. Çok çok vahim bir durum. Bu toplayabildiklerimiz sadece örnekleme olsun diye toplayabildik. Gerçekten su soğuk. Buradan çıkardığımız plastikler bin sene boyunca yaşayacaklar. Bin sene boyunca biz kaç nesil değiştireceğiz ama onlar hala orada olacak. Önemli olan onları oraya atmamak" dedi.

EK GÖRÜNTÜLER
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-Sualtı kamerası görüntüleri
-Noel Baba'nın sualtındaki görüntüsü
-Çöp toplaması
-diğer dalgıçlar
-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü
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-Noel Baba Dalgıçlarının hazırlanması
-Noel Baba dalgıçlarının Denize girmeleri
-Denizden atık çıkarmaları
-Deniz yıldızını basın mensuplarına göstermesi
-Noel Baba dalgıçlarının denizden çıkması
-Çocukla röp
-Arama kurtarmacılarla röp

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