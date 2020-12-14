HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Noel Baba kılığında geldi huzurevindekileri hasta etti!

Noel Baba kılığında geldi huzurevindekileri hasta etti!

14.12.2020 13:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Noel Baba kılığında geldi huzurevindekileri hasta etti!

Noel Baba kılığına giren adam, ziyaret ettiği huzurevinde kalanları enfekte etti.

Belçika’da ismi açıklanmayan bir adam, Noel Baba kılığında yaşlı bakım evini ziyaret ederek Noel sevincini yaymak istedi; ancak bunun yerine virüs yaydı.

Belçika’nın Mol kasabasındaki huzurevini ziyaret eden adam koronavirüs pozitif olduğundan habersizdi ve 14 çalışanın yanında 61 bakım evi sakinini enfekte etti.

Covid-19 enfeksiyonunda ikinci dalgadan endişe edilen Belçika’da yarım milyondan fazla aktif vaka bulunuyor. Mol belediye başkanı Wim Caeyers, Belçikalı haber ajansı VRT News’a yaptığı açıklamada “Bakım evi için çok karanlık bir gündü ve önümüzdeki hafta boyunca herkes bu konuda çalışacak” dedi.

Sakinlerinin ve personelin cerrahi maske takması zorunlu olduğu yaşlı bakım evinde maske kuralına bir noktada uyulmadığı düşünülüyor.

Wim Caeyers “İyi niyetle yapılan ama ters giden bir hareket oldu. Bakım evi için çok karanlık bir gündü. Hem Noel Baba’yı canlandıran hem de organizasyonu yapan ve bakım evi personeli için kaldırılması gereken büyük bir zihinsel yük. Başta kurallara uyduklarını söyleseler de sakinlerin ailelerinden gelen fotoğraflarda durumun pek de öyle olmadığı görülebiliyor” dedi.

Enfekte olan kişilerin tümünde orta şiddette semptom görüldüğü söylenirken yetkililer durumu hızlıca kontrol altına almaya çalışıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Cidde limanında petrol tankerinde patlama!Cidde limanında petrol tankerinde patlama!
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Kritik kabine toplantısı bugün

Kritik kabine toplantısı bugün

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Cidde limanında petrol tankerinde patlama!

Cidde limanında petrol tankerinde patlama!

Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı

Bill Gates: Önümüzdeki 4-6 ay 'en ölümcül' dönem olabilir

Bill Gates: Önümüzdeki 4-6 ay 'en ölümcül' dönem olabilir

Geçmeyen koronavirüsün sebebi belli oldu

Geçmeyen koronavirüsün sebebi belli oldu

Beyaz Saray'dan sonra nereye gidecekler?

Beyaz Saray'dan sonra nereye gidecekler?

ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımı başladı

ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımı başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.