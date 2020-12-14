Noel Baba kılığında geldi huzurevindekileri hasta etti!

Belçika’da ismi açıklanmayan bir adam, Noel Baba kılığında yaşlı bakım evini ziyaret ederek Noel sevincini yaymak istedi; ancak bunun yerine virüs yaydı.

Belçika’nın Mol kasabasındaki huzurevini ziyaret eden adam koronavirüs pozitif olduğundan habersizdi ve 14 çalışanın yanında 61 bakım evi sakinini enfekte etti.

Covid-19 enfeksiyonunda ikinci dalgadan endişe edilen Belçika’da yarım milyondan fazla aktif vaka bulunuyor. Mol belediye başkanı Wim Caeyers, Belçikalı haber ajansı VRT News’a yaptığı açıklamada “Bakım evi için çok karanlık bir gündü ve önümüzdeki hafta boyunca herkes bu konuda çalışacak” dedi.

Sakinlerinin ve personelin cerrahi maske takması zorunlu olduğu yaşlı bakım evinde maske kuralına bir noktada uyulmadığı düşünülüyor.

Wim Caeyers “İyi niyetle yapılan ama ters giden bir hareket oldu. Bakım evi için çok karanlık bir gündü. Hem Noel Baba’yı canlandıran hem de organizasyonu yapan ve bakım evi personeli için kaldırılması gereken büyük bir zihinsel yük. Başta kurallara uyduklarını söyleseler de sakinlerin ailelerinden gelen fotoğraflarda durumun pek de öyle olmadığı görülebiliyor” dedi.

Enfekte olan kişilerin tümünde orta şiddette semptom görüldüğü söylenirken yetkililer durumu hızlıca kontrol altına almaya çalışıyor.



