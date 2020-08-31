Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti

HMD Global bünyesindeki akıllı telefon üreticilerinden biri olan Nokia model sayısını arttırmaya devam ediyor. Akıllı telefonlara geçiş sürecinde pek çok zorluk yaşayan Nokia artık eski günlerinin çok uzağında diyebiliriz.

Finli üretici HMD Global kanatları altında tekrardan ayağa kalksa da artık eski parlak günlerine dönmesi neredeyse imkansız diyebiliriz.

Fakat herşeye rağmen Nokia’nın orta segmentte kendisine has bir müşteri kitlesi bulunuyor. Finli üretici de bu segmente ağırlık vererek f/p cihazlarıyla müşteri kitlesini genişletmeyi amaçlıyor.

Nitekim Finli üreticinin önümüzdeki günlerde tanıtacağı Nokia 3.4 de bu modellerden biri. Kısa bir süre önce Nokia’nın 3.4 modeline ait bazı özellikler sızdırılmıştı. Nitekim telefonun performans testinde ortaya çıkmasıyla birlikte bu özellikler netlik kazanmış oldu.

İŞTE PERFORMANS TESTİNE GÖRE NOKİA 3.4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Buna göre Nokia 3.4 özellikleri tarafında orta segmentin giriş basamağına hitap eden bir cihaz olacak. Çünkü Finli üretici Snapdragon 460 yongasıyla güçlendirdiği modelinde 3GB RAM’e yer vermiş durumda.