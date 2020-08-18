Nokia 5.3, A’dan Z’ye tüm özellikleri ile karşımıza çıktı

A’dan Z’ye tüm özellikleri ve tasarımı ile kendi sitesinde görünen telefon bakalım bizlere neler sunacak?

İŞTE NOKİA 5.3'ÜN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.55 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde LCD ekran bulunacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM‘li sürümleri bulunacak.

13 Megapiksel ana kamera + 5 Megapiksel ultra geniş açı sensörü + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro arka kamera ile gelecek olan olan bu modelde 8 Megapiksellik de ön kamera bulunacak.

PEKİ YA FİYATI?

Gücünü Android 10 ve 4.000 mAh kapasiteli bataryadan alacak olan telefonun 225 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’ye de geleceğini düşündüğümüz Nokia 5.3’ün bu fiyat segmentinde bu özellikleri ile çok ses getireceği söyleniyor.

Uzun zamandır üst segmente odaklanmayan Nokia ‘nın 2021 yılında artık amiral gemisi modeli üretmesi bekleniyor. Giriş ve orta segmente saplanıp kalan ancak bu alanda da başarılı satış rakamları elde eden firmadan, artık tepe model telefon görmenin vakti geldi diye düşünüyoruz.

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