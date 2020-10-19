Nokia Ay için internet donanımları geliştirecek

Evet, şaka yapıyoruz sanıyorsunuz, ama yapmıyoruz. Nokia ve NASA anlaştı. Nokia Ay üzerinde 4G bağlantısı sunmak için gerekli donanımları üretmeye başlıyor. NASA da bunları 2024 yılındaki astronotlu Ay görevinde Ay’a götürüp bırakacak ve Ay üssünü inşa ederken internet bağlantısı da çatır çatır çalışıyor olacak.
NASA ile Nokia arasında yapılan anlaşmaya göre, NASA şirkete ilk aşamada 14.1 milyon dolarlık fon sağlayarak uzayda / Ayda çalışacak 4G LTE donanımlarının geliştirilmesi çalışmalarını başlatacak.
Dünyadaki mevcut 4G/LTE GSM istasyonlarının suyu mu çıktı da uzay için ayrıca donanım üretiliyor diye de düşünmeyin. Dünyadaki GSM istasyonlarını uzay ortamında kullanmak mümkün değil zira yer çekiminin ve rüzgarın/hava akımının bulunmadığı bu ortamda GSM istasyonlarının ürettiği ısıyı cihazlardan doğal şekilde uzaklaştırmak mümkün olmuyor. Bu da cihazların kısa sürede yangın çıkaracak seviyede ısınmasına neden oluyor. Dolayısıyla, uzayda / Ay’da çalışacak donanımların, ısıyı uzaklaştıracak özel mekanizmalara sahip olması gerekiyor.
Üstelik güneş enerjisi ile çalışması gerekecek bu cihazların, Ay’daki güneş ışınlarının gücüyle elde edeceği elektrik gücünü kontrol edebilmesi ve depolayabilmesi de gerekecek. Tüm bunlar için de mühendislerin detaylı çalışmalar yapması ve daha önce dünyada hiç üretilmemiş donanımlar geliştirmeleri istenecek. Yani, bir convertor sipariş edip Ay’a götürerek enerji ve internet problemlerini çözmek mümkün değil.
Öte yandan Nokia’nın Ay’ı 4G internet bağlantısı ile donatıp astronotların eşleriyle WhatsApp’tan canlı video görüşmesi yapmasını sağlama amacı için harcanacak paranın boyutu 14.1 milyon dolar değil. Bu miktar sadece ilk aşama araştırmaların başlaması için Nokia’ya ödenecek miktar. Projenin tümü için NASA’nın ayırdığı bütçe 370 milyon dolar. Bu paranın büyük kısmını ise Nokia alacak gibi görünüyor. Ancak işin içinde Vodafone da bulunuyor ve İngiliz şirketi de NASA’nın bütçesinden önemli bir pay alacak.
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