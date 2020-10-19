Nokia Ay için internet donanımları geliştirecek

Evet, şaka yapıyoruz sanıyorsunuz, ama yapmıyoruz. Nokia ve NASA anlaştı. Nokia Ay üzerinde 4G bağlantısı sunmak için gerekli donanımları üretmeye başlıyor. NASA da bunları 2024 yılındaki astronotlu Ay görevinde Ay’a götürüp bırakacak ve Ay üssünü inşa ederken internet bağlantısı da çatır çatır çalışıyor olacak.

NOKİA AY'A İNTERNET GÖTÜRECEK

NASA ile Nokia arasında yapılan anlaşmaya göre, NASA şirkete ilk aşamada 14.1 milyon dolarlık fon sağlayarak uzayda / Ayda çalışacak 4G LTE donanımlarının geliştirilmesi çalışmalarını başlatacak.

Dünyadaki mevcut 4G/LTE GSM istasyonlarının suyu mu çıktı da uzay için ayrıca donanım üretiliyor diye de düşünmeyin. Dünyadaki GSM istasyonlarını uzay ortamında kullanmak mümkün değil zira yer çekiminin ve rüzgarın/hava akımının bulunmadığı bu ortamda GSM istasyonlarının ürettiği ısıyı cihazlardan doğal şekilde uzaklaştırmak mümkün olmuyor. Bu da cihazların kısa sürede yangın çıkaracak seviyede ısınmasına neden oluyor. Dolayısıyla, uzayda / Ay’da çalışacak donanımların, ısıyı uzaklaştıracak özel mekanizmalara sahip olması gerekiyor.