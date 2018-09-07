Nokia'dan beş kameralı telefonu geliyor!

Finlandiyalı marka Nokia'nın isim hakkını alan Çinli üretici HMD Global'in geliştirdiği beş kameraları cep telefonuna ait olduğu düşünülen bir fotoğraf internete düştü. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia bu sayede görsel olarak da kanıtlanmış oldu.

Nokia'nın beş kameraları telefonu sızdı



Telefonlarda giderek artan kamera sayısına 'yok artık' dedirtecek bir ürün olan beş kameralı Nokia'nın arka yüzünü gösteren fotoğrafın sahte olma ihtimali de bulunuyor. Ayrıca prototip bir model olup geliştirme aşamasında olan bir telefon olması da bir diğer seçenek. Elbette firmadan henüz resmi bir açıklama gelmediği için kesin konuşmak için henüz erken.

Böyle bir telefon gerçek olsa bile beş kameranın ne işe yarayacağı şu an bilinmiyor. Daha önce Huawei arka yüzünde üç kamera bulunan P20 Pro modelini geliştirmiş ve satışa sunmuştu. O modelde biri ana, diğeri telephoto ve üçüncüsü de siyah beyaz çekim için üç farklı kamera bulunuyordu. Nokia'nın bu olası beş kameraları modelinin ise nasıl bir işe yarayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak geliştirme aşamasında olup nihai ürün haline geldiğinde bu beş kameranın kullanılmama ihtimali de var.

Kaynak: Teknolojioku

