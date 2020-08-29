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Nord out Clover in: OnePlus uygun fiyatlı bir telefon daha geliştiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

OnePlus, iddialara göre Clover kod adına sahip bir akıllı telefon için kollarını sıvadı. OnePlus Nord ile orta seviye akıllı telefon segmentine giriş yapan OnePlus, Clover ile ise yine daha önce girmediği bir segmente giriş yapacak.

Nord out Clover in: OnePlus uygun fiyatlı bir telefon daha geliştiriyor!

OnePlus, OnePlus Nord ile tabiri caizse bombayı patlattı ve OnePlus Nord hakkındaki ilk tepkileri izlemeye koyuldu. OnePlus Nord hakkındaki ilk izlenimler ise gayet uyumluydu. Fakat bazı incelemelerde OnePlus Nord'un büküldüğünü de görmedik değil. Tüm bunlar bir kenara, OnePlus Nord'un çok önemli bir özelliği vardı. OnePlus firması, tarihinde ilk kez amiral gemisi akıllı telefon üretmedi, alt segmentlere indi. Ancak gelen bir rapor, OnePlus'ın daha da fazlasını istediğini ortaya koyuyor.

DAHA UYGUN FİYATLI ONEPLUS CLOVER GELİYOR

İddialara göre OnePlus, Clover kod adına sahip olan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. OnePlus Clover, sızdırılan özelliklerine bakılırsa Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisinden gücünü alacak ve böylece OnePlus'ın giriş seviyesinde yer alacak ilk akıllı telefonu olacak. OnePlus Nord'un ise bir altına konumlanacak. Peki hepsi bu kadar mı?

OnePlus

İŞTE ONEPLUS CLOVER'IN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Hayır değil. Raporda, OnePlus Clover'ın muhtemel özellikleri de yer alıyor. Buna göre OnePlus Clover, 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek. Yukarıda da bahsettiğimiz Snapdragon 460 işlemcisini 4 GB RAM tamamlayacak. Telefonun parmak izi sensörünün ise 13 MP ana kamera + 2 MP + 2 MP arka kurulumunun yanında, fiziksel olarak bulunacak. Telefondan beklentiler ise 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh gücünde bir bataryayla gelmesi ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olması. OnePlus Clover'ın bu yılın sonunda tanıtılacağı öngörülüyor.

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