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Normalleşme sonrası Antalya’ya turist yağıyor! 500 bini geçti

03.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşen vaka sayılarının ardından turizm hareketliliğinin yaşandığı Antalya'ya adeta turist yağdı. Kente son 10 günde havayolu ile 509 bin yolcu girişi yaptı. En fazla turist 145 bin kişi ile Rusya’dan geldi. Hem iç hem dış hatlardan toplamda 2 bin 765 uçak iniş yaptı.

Normalleşme sonrası Antalya’ya turist yağıyor! 500 bini geçti

Aşılama sayısının artması ve vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından turizm kenti Antalya'ya adeta yurt dışından turist yağdı. Kente 22 Haziran-1 Temmuz arasında havayolu ile 509 bin 373 yolcu geldi. Dış hatlardan 423 bin 695 kişi gelirken, iç hatlardan 85 bin 678 yolcu girişi oldu. Dışarından en fazla yolcu ise Rusya'dan geldi. Kente 145 bin 77 Rus turist geldi. Rusya'yı 80 bin turist ile Ukrayna izledi. Diğer milletlerden gelen turist sayısı ise şöyle açıklandı; Almanya 59 bin, 855, Polonya 23 bin 309, Kazakistan 14 bin 571, Romanya 13 bin 764, Belarus 10 bin 334, Moldava 10 bin 197.

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Öte yandan aynı tarihlerde dış hatlardan 2 bin 213, iç hatlardan 552 uçak geldi. Toplamda gelen uçak sayısı ise 2 bin 765 oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya
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