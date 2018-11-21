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Norveç'te '300'den fazla erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunan' zanlı gözaltında

21.11.2018 22:42 | Son Güncelleme

Norveç'te şu ana kadar görülen en büyük cinsel taciz vakası diye tanımlanan soruşturmada, 26 yaşındaki bir adam 300'den fazla 18 yaşından küçük genç erkeği taciz etmekle suçlandı.

Norveç'te '300'den fazla erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunan' zanlı gözaltında

Bir futbol hakemi olduğu belirtilen zanlının birkaç yıldır araştırıldığı açıklandı.

Savcılara göre, zanlı Norveç, İsveç ve Danimarka'daki kurbanlarını internetten hedef alıyordu.

Ancak kurbanlardan birkaçının, zanlıyla şahsen de buluştukları belirtildi.

Norveç basınındaki haberlere göre internetteki sohbet forumlarında, kurbanların güvenini kazanabilmek için Sandra veya Henrietta adlı bir kız olarak tanıtan zanlı, daha sonra kurbanlarını çıplak fotoğraflarını ya da videolarını göndermeye ikna ediyordu.

Kurbanların önce para vaadi veya 'Sandra'nın çıplak resimlerini gönderme vaadiyle kandırıldığı, sonra da zanlının kurbanlarını aldığı çıplak fotoğraf ya da videolarla tehdit edip, daha fazlasını göndermelerini istediği belirtildi.

16 BİNDEN FAZLA VİDEO

Norveç Devlet Televizyonu NRK, zanlının 16 binden fazla video aldığını söyledi.

Tecavüz suçlamasının, fotoğraf veya videoları internette yayımlama tehdidinden kaynaklandığı, zanlının şahsen buluştuğu kurbanlarına fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla da suçlamalar yöneltildiği bildirildi.

"BİRİ HARİÇ HİÇBİRİ ANLATMADI"

Savcı Guro Hansson Bull "Norveç'te şimdiye dek görülen en büyük cinsel taciz vakası" derken, polisin Norveç medyasına verdiği bilgilere göre yaşları 9 ila 21 arasında değişen kurbanların sadece biri, başına gelenleri anne ve babasına anlatabildi.

Kurbanlar lehine davaya müdahil olan bir avukat, hepsi ağır bir suçluluk duyuğusu yaşadığı için neredeyse hepsinin yaşananlarla başa çıkmakta zorlandığını söyledi.

Vakada 15 polis, fotoğraflar, videolar ve sohbet dosyalarını inceleyerek çalıştı.

Sanlı başta iki yıl önce iki yıl önce gözaltına alındı, ancak sonra serbest kaldı. Daha sonra yeniden gözaltına alınan zanlının başkent Oslo yakınlarındaki Ila Hapishanesi'nde tutulduğu söyleniyor.

Zanlının avukatı Gunhild Laerum, müvekkilinin davanın en başından bu yana polisle işbirliği yaptığını, ancak şu anda taciz iddialarına vaka vaka yanıt verecek durumda olmadığını vurguladı.

Müvekkilinin ikili bir yaşam sürdüğünü anlatan Learum, zanlının internetteki yasadışı varlığına bağımlı olduğunu söyledi.

Zanlı gelecek yıl yargılanmaya başlanacak.

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Norveç cinsel taciz Çocuk istismarı

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