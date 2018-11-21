Norveç'te '300'den fazla erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunan' zanlı gözaltında

Bir futbol hakemi olduğu belirtilen zanlının birkaç yıldır araştırıldığı açıklandı.

Savcılara göre, zanlı Norveç, İsveç ve Danimarka'daki kurbanlarını internetten hedef alıyordu.

Ancak kurbanlardan birkaçının, zanlıyla şahsen de buluştukları belirtildi.

Norveç basınındaki haberlere göre internetteki sohbet forumlarında, kurbanların güvenini kazanabilmek için Sandra veya Henrietta adlı bir kız olarak tanıtan zanlı, daha sonra kurbanlarını çıplak fotoğraflarını ya da videolarını göndermeye ikna ediyordu.

Kurbanların önce para vaadi veya 'Sandra'nın çıplak resimlerini gönderme vaadiyle kandırıldığı, sonra da zanlının kurbanlarını aldığı çıplak fotoğraf ya da videolarla tehdit edip, daha fazlasını göndermelerini istediği belirtildi.

16 BİNDEN FAZLA VİDEO

Norveç Devlet Televizyonu NRK, zanlının 16 binden fazla video aldığını söyledi.

Tecavüz suçlamasının, fotoğraf veya videoları internette yayımlama tehdidinden kaynaklandığı, zanlının şahsen buluştuğu kurbanlarına fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla da suçlamalar yöneltildiği bildirildi.